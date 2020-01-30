Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава российского внешнеполитического ведомства посетит Венесуэлу.
5 февраля Лавров приедет на Кубу, где встретится с министром иностранных дел страны. Черед два дня он отправится в Венесуэлу. Там его примет лидер Боливарианской республики Николас Мадуро,
Как ранее писал NEWS.ru, в МИД РФ заявили, что избрание нового руководства парламента Венесуэлы является результатом легитимной демократической процедуры и способствует возвращению ситуации в стране в конституционное поле.
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