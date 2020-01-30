https://static.news.ru/photo/e625b9f2-4363-11ea-a289-fa163e074e61_660.jpg Сергей Лавров Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что глава российского внешнеполитического ведомства посетит Венесуэлу.

5 февраля Лавров приедет на Кубу, где встретится с министром иностранных дел страны. Черед два дня он отправится в Венесуэлу. Там его примет лидер Боливарианской республики Николас Мадуро, передаёт ТАСС.

Как ранее писал NEWS.ru, в МИД РФ заявили, что избрание нового руководства парламента Венесуэлы является результатом легитимной демократической процедуры и способствует возвращению ситуации в стране в конституционное поле.