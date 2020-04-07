Шойгу заявил о высокой готовности армии к обороне от коронавируса

https://static.news.ru/photo/a810ba7c-78c4-11ea-b7aa-fa163e074e61_660.jpg Сергей Шойгу Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Вооружённые силы России готовы к борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19. Это наглядно продемонстрировали внезапная проверка и учения, которые прошли в нескольких регионах, заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Участие в них принимали войска радиационной, химической и биологической защиты. По данным РИА Новости, проверка завершилась 28 марта.

В частности, была подтверждена высокая готовность органов управления, соединений, воинских частей и медицинских организаций к локализации чрезвычайных ситуаций, связанных с угрозой распространения инфекций.

В Национальном центре управления обороной <...> создана оперативная группа с участием представителей Минпромторга, Роспотребнадзора, Федеральной таможенной службы и Пограничной службы, — сказал Шойгу на селекторном совещании, его слова приводит «Интерфакс».

Глава Минобороны отметил, что возглавляемое им ведомство реализует масштабную программу по борьбе с коронавирусом. В частности, в ходе весеннего призыва всех новобранцев протестируют на наличие инфекции, а все прибывшие в воинские части служащие пройдут двухнедельный карантин.

Помимо этого, сводные отряды российских военных специалистов направлены в Италию и Сербию, где помогают местным медикам бороться с инфекцией.

Ранее NEWS.ru писал, что сотрудники российских военкоматов перешли на дистанционную работу во время весеннего призыва.