Шойгу сообщил, за какие заслуги он получил Звезду Героя России

https://static.news.ru/photo/938c4854-9e85-11eb-b614-96000091f725_660.jpg Фото: Александра Сенцова и Александра Чумичева /ТАСС

Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу указом президента от 20 сентября 1999 года был награждён Звездой Героя страны. Звание он получил на Кавказе. В президентском указе говорится, что Шойгу получил награду «за выполнение задачи, связанной с риском для жизни». Об этом сам руководитель оборонного ведомства сообщил в разговоре с журналистами.

Как напомнил Шойгу, в первой половине 1990-х годов в одно время происходили война Грузии с Южной Осетией и с Абхазией, а также вооружённый конфликт в Приднестровье. Говоря о награде, он отметил, что участвовал в нескольких операциях. Первая из них была в Южной Осетии в 1992 году. Там Шойгу в составе военной группы выполнял задачи по прекращению войны, введению миротворческих сил, разминированию территорий и не только. В Осетии, подчеркнул министр, он впервые познакомился с моздокским госпиталем.

В Приднестровье Шойгу побывал ещё до командования генерала Лебедя. И когда речь зашла о сложном положении с командованием, и нынешний глава Минобороны, и бывший (генерал Павел Грачёв) в один голос заявили кандидатуру харизматичного офицера, баллотировавшегося в президенты в 1996 году.

Именно в этот период, сказал министр, был создан алгоритм миротворчества.

Тогда остановили эти войны. Впервые услышал о присвоении звания Героя, когда мы стояли перед парадом 9 мая, проходил Борис Николаевич (Ельцин, президент России. — NEWS.ru). И говорит: «Надо дать Героя». После этого прошло почти пять лет, — цитирует главу Минобороны KP.RU.

Как ранее передавал NEWS.ru, Шойгу заявил, что основные преобразования в Вооружённых силах России завершены, сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях.