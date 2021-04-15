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Шойгу объявил о завершении основных преобразований в ВС РФ

22:38, 15 апреля 2021
Сергей Шойгу Сергей Шойгу Фото: MOD Russia/Global Look Press

Основные преобразования в Вооружённых силах России завершены, сформированы самодостаточные группировки войск на стратегических направлениях. Об этом рассказал министр обороны РФ Сергей Шойгу.

На сегодняшний день можно сказать, что основные преобразования в целом завершены. Вооружённые силы приведены к трёхвековой структуре, а их штатная численность доведена до установленных указом президента Российской Федерации параметров, — заявил Шойгу в интервью «Российской газете».

Он отметил, что на соответствующих направлениях также были созданы Силы специальных операций, военная полиция и подразделения беспилотной авиации. Кроме того, был создан новый вид ВС — Воздушно-космические силы, и сформировано объединённое стратегическое командование Северного флота.

Как сообщал NEWS.ru, Шойгу заявил ранее, что Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО. При этом учения общевойсковых армий и ВДВ показали полную готовность войск к обеспечению безопасности страны.

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