ВС России показали готовность войск к обеспечению безопасности страны

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия принимает меры в ответ на угрожающую военную деятельность НАТО. При этом учения общевойсковых армий и ВДВ показали полную готовность войск к обеспечению безопасности страны.

Реагируя на угрожающую России военную деятельность альянса, мы приняли соответствующие меры. В рамках контрольных мероприятий и занятий за зимний период обучения проведена внезапная проверка боевой готовности войск Западного и Южного военных округов, — цитирует Шойгу ТАСС.

Он рассказал, что в течение трех недель две армии и три соединения ВДВ были успешно переброшены на западные рубежи страны в районы выполнения учебно-боевых задач. При этом войска показали полную готовность и способность выполнить задачи по обеспечению военной безопасности страны. В настоящее время данные объединения и соединения задействованы в учениях.

Как писал NEWS.ru, Черноморский флот России проводит плановую контрольную проверку боеспособности сил у берегов Крыма и Краснодарского края. В рамках учений тактические группы вместе с экипажами кораблей осуществят совместные манёвры с морской и армейской авиацией. Корабельные группы, сухопутные войска, авиация и ПВО отработают наступление и оборону квадрата. Командование оценит организацию и слаженность подразделений, уровень подготовки и дисциплины.