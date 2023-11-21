Шойгу назвал потери ВСУ «колоссальными»: новости СВО на вечер 21 ноября Шойгу заявил о потере украинской армией 13,7 тысячи человек в ноябре

Фото: МО РФ

Сергей Шойгу

Вооруженные силы Украины понесли колоссальные потери в ноябре, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе селекторного совещания. По его словам, с начала месяца украинская армия лишилась 13,7 тысячи военнослужащих и порядка 1,8 тысячи единиц различного вооружения и военной техники. Шойгу подчеркнул, что солдаты ВСУ все чаще сдаются в плен, осознавая бессмысленность штурмов.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО утром 21 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

О чем еще рассказал Шойгу на совещании в Минобороны

Российские войска продолжают надежно удерживать позиции на Херсонском направлении. По словам Шойгу, все попытки армии Украины высадить десант не увенчались успехом. Министр обороны особенно отметил достижения бойцов морской пехоты и сил специальных операций ВС РФ.

Отдельное внимание министр также уделил вопросам поставок оружия российским вооруженным силам. По его словам, поставка средств поражения увеличена в 12 раз. В этот список входят и ракеты большой дальности.

Ситуация на фронтах

Российская армия нанесла удар по скоплениям живой силы и техники 41-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ в районе населенного пункта Синьковка, расположенного в Харьковской области. По данным Минобороны РФ, в ходе боевых действий на Купянском направлении, затрагивающих это село, украинская армия потеряла до 25 военнослужащих и два автомобиля.

На Южнодонецком направлении противник потерял 75 военнослужащих убитыми и ранеными. Артиллеристы группировки войск «Восток» нанесли удары по позициям 72-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 128-й бригады территориальной обороны. Они располагались в населенных пунктах Шевченко, Новомихайловка и Никольское (ДНР).

Крупнейшие потери украинская армия понесла на Донецком направлении. По данным Минобороны РФ, за последние сутки ВСУ потеряли до 245 человек, две боевые машины пехоты, два пикапа, а также гаубицу «Мста-Б». На Краснолиманском направлении отражены две атаки штурмовых групп противника. В ходе боев были убиты или ранены 200 украинских солдат.

Фото: МО Украины

Украинская армия оказалась в западне в Крынках

Подразделения ВСУ, расположенные в населенном пункте Крынки, оказались в западне, заявил военный корреспондент Александр Сладков. По его словам, российская армия не дает украинским катерам подобраться к селу, лишая ВСУ снабжения. Сладков подчеркнул, что Крынки — это плацдарм армии Украины на левом берегу Днепра.

Военкор также отметил, что Вооруженные силы Украины продолжают наступать в районе Работино. Однако им не удастся добиться успеха, считает он. Решение командования направить отряды в бой на данном направлении он называет «самоуничтожением».

Новый российский «Ланцет» поразил американскую гаубицу

Российские военнослужащие использовали новую разновидность беспилотника «Ланцет» для нанесения удара по американской гаубице М777, переданной Украине странами НАТО. На кадрах, опубликованных Telegram-каналом «Архангел спецназа Z» видно, как снаряд попадает в орудие, которое вело огонь из замаскированной позиции в лесополосе.

Западная бронетехника выходит из строя

Украинские войска столкнулись с серьезной проблемой из-за отказа военной техники, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, ненадлежащее техническое обслуживание привело к износу танков и боевых бронированных машин пехоты, переданных Вооруженным силам Украины западными партнерами.

Марочко отмечает, что наиболее остро стоит проблема отказа бронетранспортеров и артиллерийских установок. По данным отставного офицера, более чем у 60 бронетранспортеров ВСУ выработан моторесурс. Артиллеристы же украинской армии не могут вести прицельный огонь из-за износа стволов.

Украина может перейти к новой тактике с наступлением холодов

Вооруженные силы Украины могут усилить атаки на Херсонском направлении с наступлением зимних холодов, заявил военный эксперт Юрий Кнутов. По его словам, при минусовых температурах почва в низовье Днепра затвердеют, что позволит командованию ВСУ перебросить бронетехнику и личный состав.

Эксперт также напомнил, что в настоящее время ВСУ испытывают сложности с высадкой десанта на левом берегу Днепра. По его мнению, это связано с устойчивой работой обороняющихся российских подразделений.

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