Появились кадры уничтожения гаубицы ВСУ новым российским «Ланцетом» В Сети опубликовано видео уничтожения гаубицы М777 новым российским «Ланцетом»

Фото: МО РФ

Российские силы поразили новым барражирующим боеприпасом «Ланцет» гаубицу Вооруженных сил Украины (ВСУ) М777 западного производства, сообщает Telegram-канал «Архангел спецназа Z». Также канал опубликовал видео работы дрона. На кадрах видно, как снаряд попадает в орудие, которое вело огонь из лесополосы. После прилета происходит характерное задымление.

Ранее сообщалось, что ударные дроны «Ланцет» с новой боевой частью поступили в войска в начале ноября и уже успешно применяется в зоне специальной военной операции. Теперь они способны поражать бронетехнику, прикрытую различными решетчатыми экранами и так называемыми мангалами.

До этого доцент кафедры системной инженерии Военной академии США «Вест-Пойнт» Викрам Миттал в статье для журнала Forbes заявил, что российские военные добились успеха с барражирующим боеприпасом «Ланцет». По его словам, эти дроны трудно обнаружить, они используют непредсказуемую траекторию полета и затрудняют противодействие со стороны ВСУ.

Перед этим генеральный директор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев рассказал о большом спросе на «Ланцеты» со стороны иностранных заказчиков. Однако они, по его словам, не поставляются за границу, в том числе из-за высокой потребности в них Вооруженных сил РФ. Еще одной причиной он назвал отсутствие разрешительной документации.