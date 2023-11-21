ВСУ потеряли в ноябре почти 14 тысяч военных: почему, что сказал Шойгу Шойгу сообщил о колоссальных потерях ВСУ на Херсонском направлении

Фото: МО Украины

ВСУ с начала ноября потеряли 13,7 тысячи человек, заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. В ходе совещания он рассказал о поставках сверхзвуковых и гиперзвуковых ракет, новых подводных лодок и беспилотников. Что об этом известно?

Какие потери ВСУ

Группировки российских войск продолжают вести активную оборону, удерживают рубежи на всей линии боевого соприкосновения, улучшая свое положение, рассказал Шойгу в ходе селекторного совещания Минобороны. Противнику непрерывно наносится огневое поражение, не позволяющее ему продвинуться вперед, отметил он.

«Всего с начала месяца противник потерял свыше 13 700 человек, порядка 1800 единиц различного вооружения и военной техники. Понимая бессмысленность попыток прорвать нашу оборону, много украинских военнослужащих сдается в плен», — рассказал министр.

Что Шойгу рассказал о боях в Херсонской области

По его словам, ВС РФ будут снижать наступательный потенциал ВСУ.

«Все попытки ВСУ провести десантную операцию на Херсонском направлении не увенчались успехом. Благодаря упреждающим и профессиональным действиям наших военнослужащих части морской пехоты и сил специальных операций украинских войск несут колоссальные потери», — отметил он.

Есть ли дефицит вооружений

Объемы поставок в войска ракетно-артиллерийского вооружения выросли почти в пять раз, бронетанкового вооружения — более чем в три раза, беспилотных летательных аппаратов — в 16 раз, рассказал Шойгу.

«Поставка средств поражения увеличена в 12 раз, из них высокоточных ракет большой дальности — в пять раз», — отметил он.

В 2023 году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза, добавил он.

«Современное ракетное оружие доказало высокую эффективность в ходе специальной военной операции. Нанесено более 270 ракетных ударов, поражено свыше 330 объектов. В текущем году поставка ракет в интересах группировок войск увеличена более чем в три раза», — заявил Шойгу.

Фото: МО РФ

Какие новые подлодки есть в ВМФ

Шойгу отметил, что состав ВМФ регулярно обновляется.

«В боевой состав Военно-морского флота уже вошли три новейших атомных подводных крейсера проекта „Борей-А“. Завершаются государственные испытания ракетной подводной лодки стратегического назначения „Император Александр III“, предназначенной для Тихоокеанского флота. Доля современных кораблей в составе ядерной триады достигла 100%», — рассказал министр.

Кроме того, подводные силы в этом году пополнят тремя многоцелевыми лодками с ракетными комплексами «Калибр», рассказал Шойгу.

Количество носителей высокоточного оружия большой дальности к концу года превысит более 40 единиц, добавил он.

«В настоящее время проходит государственные испытания фрегат „Адмирал Головко“, планируемый к оснащению гиперзвуковыми ракетами „Циркон“», — отметил он.

Чем российские подлодки лучше американских

Военный эксперт капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин в разговоре с NEWS.ru рассказал о преимуществах российских подлодок над американскими.

«Пожалуй, в отличие от американцев наша морская составляющая самая современная. Американцы только собираются строить стратегические субмарины четвертого поколения, у них проекты „Огайо“ третьего поколения. 12 подводных лодок у США с баллистическими ракетами „Трайдент II“. <...> Если брать всю составляющую английскую, французскую и американскую, то мы опережаем их. У нас новая система управления и экипаж меньше, чем у них. Там очень много моментов, но они оказались в догоняющих», — сказал он.

По его словам, самые современные подлодки принадлежат четвертому поколению — «Борей», «Борей-А», — которые поступают в состав Тихоокеанского и Северного флотов. К ним относятся подлодки «Александр Невский», «Владимир Мономах», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов», «Юрий Долгорукий» и «Князь Владимир».

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