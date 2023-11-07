Стало известно о запуске ракет «Калибр» и «Оникс» с атомной подлодки ТАСС: АПЛ «Красноярск» запустила ракеты «Калибр» и «Оникс» в рамках госиспытаний

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Источник, близкий к военному ведомству, сообщил ТАСС, что с атомной подводной лодки «Красноярск» были запущены ракеты «Калибр-ПЛ» и «Оникс». По его информации, событие состоялось в рамках государственных испытаний. Министерство обороны РФ эти сведения не комментировало.

АПЛ «Красноярск» в ходе государственных испытаний несколько дней назад успешно выполнила одиночные пуски крылатой ракеты «Калибр-ПЛ» и сверхзвуковой ракеты «Оникс» из подводного положения из акватории Белого моря, — говорится в сообщении.

АПЛ «Красноярск» является четвертым кораблем проекта 885М «Ясень». Она была спущена на воду в Северодвинске в 2021 году.

Ранее стало известно о планах по вооружению многоцелевых атомных подлодок типа «Ясень» гиперзвуковыми ракетами «Циркон». По словам генерального директора Объединенной судостроительной корпорации Алексея Рахманова, к соответствующим работам уже приступили. Решение было принято Министерством обороны РФ.

Сейчас на вооружении АПЛ типа «Ясень» имеются крылатые ракеты «Калибр», «Оникс» и торпеды типа «Физик». Рахманов напомнил, что первым российским кораблем, получившим «Цирконы», стал фрегат «Адмирал флота Советского Союза Горшков».