Названа тактика, которую ВСУ могут применить при наступлении холодов Военэксперт Кнутов: ВСУ могут усилить атаки на Херсонском направлении

Фото: МО Украины

При наступлении холодов ВСУ могут усилить атаки на Херсонском направлении, предположил директор Музея войск ПВО военный эксперт Юрий Кнутов. В разговоре с Lenta.ru он подчеркнул, что почва в низовье Днепра при минусовых температурах затвердеет, за счет чего украинской армии будет легче перебрасывать бронетехнику и личный состав.

В низовье Днепра болотистая местность. Она подмерзнет, через нее можно будет перебрасывать бронетехнику, бронетранспортеры, личный состав. Так что атаки будут усиливаться. Но артиллерия и авиация наши, я думаю, справятся с уничтожением плацдармов, — отметил эксперт.

По его словам, на данный момент десант Украины терпит неудачи из-за сложностей с переправой. Он напомнил о попытке высадки на левом берегу Днепра для продвижения ВСУ в сторону Крыма. Кнутов уточнил, что эта попытка оказалась неудачной. Основной причиной этого он назвал устойчивую работу ВС РФ.

Главная причина здесь в том, что российская сторона работает очень устойчиво: активны наша авиация, артиллерия. Все сводится к тому, что противник на плавсредствах пытается переправиться, мы его уничтожаем, а потом все повторяется снова, — пояснил эксперт.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов ранее сообщил, что российские военные предотвратили попытку контратаки ВСУ в районе Приютного на Южно-Донецком направлении. Кроме того, в районе Урожайного была пресечена попытка ротации украинских подразделений.