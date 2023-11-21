Герой России рассказал, зачем ВСУ понадобились 70-летние призывники Герой России Липовой: ВСУ берут 70-летних призывников из-за истощения резервов

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины вынуждены призывать и 17-летних, и 70-летних граждан, так как резервы живой силы уже на исходе, предположил в беседе с NEWS.ru Герой России генерал-майор авиации Сергей Липовой. По этой же причине, отметил собеседник, ВСУ призывают женщин.

Это не от хорошей жизни их заставляют призывать 17-летних и 70-летних, значит, у них резервы живой силы на исходе. Не только повышают и понижают призывной возраст у мужчин, но и начали забирать женщин. Они хотят собрать как можно больше людей, показывая кураторам с Запада, что ВСУ еще на что-то способны, — уточнил Липовой.

Генерал-майор добавил, что пожилых людей будут отправлять на «бесполезные штурмы». Таким образом, считает собеседник, ВСУ попытаются «заткнуть прорехи».

Еще раз подтверждается тезис: до последнего украинского солдата. Поправку на возраст делать не будут, 70-летние старики попадут в окопы к молодым, — подчеркнул Липовой.

Ранее телеканал BBC сообщил, что порядка 20 тысяч мужчин, призванных на военную службу по мобилизации на Украине, сбежали в другие страны. Случаи незаконного пересечения границы фиксировались Венгрией, Молдавией, Польшей, Румынией и Словакией в период с февраля 2022 года по 31 августа 2023 года. Еще 21 тысяча украинских граждан была задержана при попытке покинуть страну.