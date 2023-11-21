Военэксперт рассказал, как неудачи преследуют ВСУ по всей линии фронта Военный эксперт Матвийчук: ВСУ терпят провал по всей линии фронта

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины пытаются перебрасывать подкрепление под Купянск и наступать под Харьковом, однако все их устремления терпят провал, рассказал NEWS.ru военэксперт Анатолий Матвийчук. Российские подразделения тем временем сосредотачивают силы на Харьковском направлении, выходя за пригороды и двигаясь к главному городу области, уточнил он.

Сейчас российские войска сосредоточили свои силы на севере Харьковского направления — это Купянск и Работино. При этом под Купянском наши войска выходят за пригороды и движутся к Харькову. Противник пытается перебросить туда подкрепление, однако у него это не получается. И поэтому он наносит удары по нашим приграничным районам, — рассказал Матвийчук.

Он уточнил, что, кроме прочего, ожесточенные бои идут в Клещеевке и Авдеевке и миссия по окружению противника практически завершена. Боевые действия у Антоновского моста тоже развиваются не в пользу Украины, подчеркнул эксперт.

ВСУ захватили некоторые районы плацдарма и пытаются их нарастить. Эта операция украинских войск также остается провальной. Они пытаются перебросить туда новые сформированные части, что тоже не получается. ВСУ наносят удары по береговой линии, пытаясь поразить наши войска, — добавил эксперт.

Ранее военкор Александр Сладков сообщил, что в Крынках ВСУ оказались в западне. По его словам, ВС РФ расстреливают украинские катера, а снабжение плацдармов противника «плачевное».