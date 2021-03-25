Шойгу напомнил об C-400 на Сахалине после запуска ракет в КНДР

https://static.news.ru/photo/8826fc1a-8d60-11eb-9fed-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российские границы на востоке защищены средствами противоракетной и противовоздушной обороны, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу после запуска ракет в Северной Корее.

Он рассказал, что в декабре 2020 года на Курилах заступили на боевое дежурство комплексы C-300B4, на Сахалине — C-400, а на Чукотке — высотные истребители-перехватчики МиГ-31БМ.

В целом это обеспечило надёжное прикрытие наших дальневосточных рубежей — от Чукотского до Японского морей, — отметил он на коллегии Минобороны.

По его словам, в 2020 году войска округа получили больше 900 единиц модернизированной и современной техники, передаёт ТАСС.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва внимательно следит за ракетными испытаниями Северной Кореи. По его словам, они не представляют угрозы для России.

По данным Японии и Южной Кореи, КНДР провела два ракетных испытания за последние дни: 21 марта две крылатые ракеты запустили в сторону Жёлтого моря на малой высоте, 25 марта — две баллистические ракеты в сторону Японского моря, писал NEWS.ru.