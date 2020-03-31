https://static.news.ru/photo/b0fcdf04-73c8-11ea-bf35-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Международный терминал D в московском аэропорту Шереметьево временно закрывается с 1 апреля из-за падения пассажиропотока в условиях пандемии.

Ранее в аэропорту приостановилась работа терминалов E и С, теперь прилетающие пассажиры будут обслуживаться в терминале F. Те из них, кто прибыл из-за рубежа, пройдут медицинский контроль трижды: на борту, в зоне прилёта и при получении багажа. Также с 1 апреля сокращается график движения «Аэроэкспресса», теперь он будет ходить туда и обратно раз в час, передаёт «Интерфакс».

Как писал NEWS.ru ранее, отмена вывозных рейсов из Таиланда привела к тому, что около 600 россиян не смогли вылететь из этой страны. Информацию подтвердили в управлении аэропортов королевства.