Шеф-повар рассказал, как изменилось меню на Кремлёвских приёмах

https://static.news.ru/photo/723f0b7c-929d-11ea-85df-fa163e074e61_660.jpg На торжественном приёме по случаю празднования Дня Героев Отечества. Фото: kremlin.ru

Традиция подавать заливных поросят и осетров на торжественных приёмах от имени главы государства уходит в прошлое. Сейчас в Кремле ориентируются на мировые стандарты, рассказал бывший гендиректор Комбината питания «Кремлёвский», президент Федерации рестораторов и отельеров России Игорь Бухаров.

По его Словам, при первом российском президенте Борисе Ельцине сохранилось советское гастрономическое наследие. Однако при Владимире Путине стали вводить более современные элементы, принятые за рубежом.

Просто в мире все меняется, и существуют определенные стандарты. Мы ездили, например, изучать, как готовит шеф у президента Франции, — приводит слова Бухарова РИА Новости.

Кроме этого, по словам Бухарова, поддерживать старые традиции сложно технологически — нужно иметь спецоборудование для подогрева. Кроме того, держать большой штат официантов также считается нецелесообразным.

Как писал NEWS.ru, он также рассказал, что продукты для президента проверяют в лаборатории, а пищу из них готовят на специальной кухне Федеральной службы охраны или в присутствии санитарного врача.

В свою очередь кремлёвский шеф-повар Анатолий Галкин ранее отмечал, что Путин на торжественных приёмах в Кремле чаще всего не доходит до горячих блюд. Это связано с тем, что глава государства всё время посвящает гостям.