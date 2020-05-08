Праздничный салют в честь 75-летия победы в Великой Отечественной войне состоялся в Москве. В районе стадиона «Лужники» прогремели более 10 тысяч залпов.

По информации штаба Западного военного округа, 72 самоходные салютные установки и 18 орудий ЗИС-3 времён войны в течение 10 минут давали залпы в небо столицы. Во время салюта было использовано более 55 видов фейерверков, включая снаряды «Слава», «Светлана», «Рубин», «Ассоль», «Вега» и «Фиалка».

Кульминацией торжеств стал фейерверк в виде расцветок государственного флага Российской Федерации, который в течение 40 секунд озарял небо столицы.

7 мая мэр столицы Сергей Собянин обратился к жителям с призывом не выходить из дома ради салюта в честь Дня Победы, чтобы избежать массового заражения коронавирусом. Градоначальник попросил москвичей смотреть салют со своих балконов или по телевидению.