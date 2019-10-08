Туалеты на железнодорожных вокзалах страны станут бесплатными для всех. Это произойдёт с января 2020 года, но касается только тех станций, откуда отправляются поезда дальнего следования.
Там же будет отменена и плата за пользование санитарными комнатами, передаёт АГН «
Сейчас право бесплатного посещения предусмотрено для пассажиров, купивших билет, а также в течение двух часов с момента прибытия состава на станцию. Есть и несколько категорий льготников.
Ранее, как писал News.ru, россияне назвали самые удобные маршруты поездов с сидячими вагонами. Рейтинг возглавила «Ласточка», курсирующая между Ростовом-на-Дону и Туапсе.
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