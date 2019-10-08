https://static.news.ru/photo/b1f859f4-e9aa-11e9-b192-fa163e074e61_660.jpg Фото: leningradsky-vokzal.ru

Туалеты на железнодорожных вокзалах страны станут бесплатными для всех. Это произойдёт с января 2020 года, но касается только тех станций, откуда отправляются поезда дальнего следования.

Там же будет отменена и плата за пользование санитарными комнатами, передаёт АГН « Москва » со ссылкой на пресс-службу дирекции вокзалов.

Сейчас право бесплатного посещения предусмотрено для пассажиров, купивших билет, а также в течение двух часов с момента прибытия состава на станцию. Есть и несколько категорий льготников.

Ранее, как писал News.ru, россияне назвали самые удобные маршруты поездов с сидячими вагонами. Рейтинг возглавила «Ласточка», курсирующая между Ростовом-на-Дону и Туапсе.