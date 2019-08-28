https://static.news.ru/photo/bbcf8be0-c971-11e9-bc66-fa163e074e61_660.jpg Фото: АГН «Москва»

Поезд «Ласточка», который курсирует между Ростовом-на-Дону и Новороссийском признан самым удобным с точки зрения пассажиров. В тройке лидеров также «Ласточка», связавшая Ростов-на-Дону и Туапсе, и «Сапсан», следующий из Москвы в Санкт-Петербург и обратно.

Таковы результаты рейтинга, который обнародовал сервис путешествий Туту.ру, — специалисты проанализировали более 90 тысяч отзывов, которые пассажиры оставили после поездок в первые шесть месяцев 2019 года.

При этом специалисты составляли список предпочтений исключительно по междугородним поездам с сидячими местами.

В первой пятёрке также поезда сообщением Москва — Саранск и Москва — Вязьма. Далее в ТОП-10 составы Москва — Воронеж, Санкт-Петербург — Псков, Санкт-Петербург — Сортавала, Санкт-Петербург — Бологое и Майкоп — Адлер.

Как отмечается в исследовании, пассажиры часто хвалят чистоту, новизну вагонов, плавный бесшумный ход, точность отправления и скорость, а также персонал — «отзывчивый, улыбчивый и красиво одетый».

Отдельное внимание люди уделяют состоянию туалетов, наличию кулеров с водой и вешалок для одежды, а также розеткам, удобству сидений, столикам и возможности приобрести у проводников чай или кофе.

При этом основная часть негативных отзывов связана с недостаточно качественной работой или полным отсутствием сети Wi-Fi, с очередями в туалеты, с отсутствием возможности откинуться в кресле, а также с отсутствием шторок на окнах или грязными стеклами.