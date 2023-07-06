Ряд машин с иностранными номерами не выпустят из России Из России не будут выпускать машины иностранных государств со штрафами за нарушение ПДД

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Автомобили с иностранными номерами, водители которых в России получили штрафы за нарушение правил дорожного движения, не будут выпускать за границу, заявил глава Госавтоинспекции Михаил Черников. По его словам, которые приводит ТАСС, машины будут задержаны на штрафплощадке.

Мы подготовили вместе с Минтрансом законопроект, который позволяет [установить] запрет на пересечение государственной границы РФ транспортными средствами иностранных государств, если есть зафиксированные нарушения правил дорожного движения. Такие транспортные средства будут задержаны на штрафплощадке, — сказал Черников.

Он уточнил, что законопроект уже был принят Госдумой в первом чтении. Он является аналогом существующей системы перевозки грузов иностранными государствами, когда машины задерживаются при наличии штрафов.

Ранее стало известно, что уклонистам от призыва к воинской службе запретят сдавать экзамены на водительские права. Таких граждан будет видно в общей информационной системе ГИБДД и им будет отказано в предоставлении госуслуги.