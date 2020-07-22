Росздравнадзор разрешил использовать аппараты ИВЛ «Авента-М» в больницах

https://static.news.ru/photo/1e4e93f6-cbec-11ea-bd77-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Росздравнадзор повторно выдал регистрационное удостоверение на аппарат искусственной вентиляции лёгких «Авента-М» и разрешил его эксплуатацию в лечебных учреждениях.

Приказ ведомства датирован 21 июля 2020 года, регистрационное удостоверение подписано заместителем главы Роспотребнадзора Дмитрием Павлюковым, сообщает ТАСС.

12 мая пожар произошёл в отделении реанимации петербургской больницы Святого Георгия. По предварительным данным, загорелся аппарат ИВЛ «Авента-М» Уральского приборостроительного завода. Подобный пожар произошёл и в больнице имени С. И. Спасокукоцкого в Москве. В результате инцидентов погибли шесть пациентов. 13 мая Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов ИВЛ «Авента-М», произведённых с 1 апреля, на территории РФ.

Как писал NEWS.ru ранее, все замечания Росздравнадзора по аппаратам ИВЛ «Авента-М», полученные после возгораний в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, учтены, заявил глава Ростеха Сергей Чемезов. При этом он считает, что делать выводы о причинах их возгораний пока рано, так как следствие ещё не завершено. В работе Уральского приборостроительного завода, который занимается изготовлением приборов для искусственной вентиляции лёгких «Авента-М», обнаружены нарушения. В Росздравнадзоре при этом подчеркнули, что по предварительным данным, они не связаны с возгораниями техники в больницах Москвы и Санкт-Петербурга.