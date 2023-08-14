Россиянам объяснили, как распознать мошенника при продаже дачи Союз дачников: перед покупкой дачи необходимо проверять документы продавца

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Перед покупкой дачи необходимо проверять документы продавца, рассказал NEWS.ru глава Союза дачников Подмосковья Никита Чапли. По его словам, чаще всего мошенники подделывают паспорт, поэтому необходимо просить предоставить СНИЛС, ИНН, водительское удостоверение или даже полис ОМС. Также Чапли советует пообщаться с будущими соседями по участку, расспросить их об объекте.

Часто мошенники продают недвижимость от имени недееспособного человека. Согласно российскому законодательству, незаконными считаются сделки, заключенные с людьми, у которых подтверждены психические расстройства или любая зависимость. Поэтому запросите выписку из Росреестра и проверьте историю сделок, — сказал Чапли.

Он добавил, что менее распространенной является ситуация, когда граждане приобретают дачу с неправильными границами. Мошенники прописывают в документах большую площадь дома и земельного участка. Поэтому всегда стоит запрашивать выписку из ЕГРН и сравнивать площадь на месте перед покупкой.

Ранее Чапли рассказал, что если человек все лето находился на дачном участке, то он может добиться перерасчета за вывоз мусора из городской квартиры. Для этого необходима справка от садоводческого некоммерческого товарищества или квитанции об оплате счетов за воду и электричество на участке, уточнил эксперт.