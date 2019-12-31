https://static.news.ru/photo/287b5528-2c7b-11ea-958d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

МЧС напомнило правила обращения с новогодними украшениями и ёлкой, которые помогут избежать тяжёлых последствий, в том числе гибели людей.

В ведомстве подчеркнули, что праздничное дерево необходимо размещать подальше от каминов и газовых плит, а также позаботиться о его устойчивости. Искусственную ель необходимо собирать строго по инструкции. При этом дети не должны находиться с ней наедине.

Наряжать ёлку лучше всего лёгкими украшениями — бантами, шишками или шариками из стеклопластика. От использования свечей и бенгальских огней лучше отказаться, так как они могут привести к пожару, передаёт РИА Новости.

В МЧС также отметили, что в случае с гирляндами стоит отдать предпочтение только сертифицированным товарам, сообщает телеканал «360».

Как писал NEWS.ru, ранее эколог Руслан Смыков сообщил, что продающиеся на базарах ёлки могут быть заражены клещами или жуками. При попадании в помещение эти насекомые почувствуют тепло, слезут с веток и разбегутся по квартире.