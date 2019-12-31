МЧС напомнило правила обращения с новогодними украшениями и ёлкой, которые помогут избежать тяжёлых последствий, в том числе гибели людей.
В ведомстве подчеркнули, что праздничное дерево необходимо размещать подальше от каминов и газовых плит, а также позаботиться о его устойчивости. Искусственную ель необходимо собирать строго по инструкции. При этом дети не должны находиться с ней наедине.
Наряжать ёлку лучше всего лёгкими украшениями — бантами, шишками или шариками из стеклопластика. От использования свечей и бенгальских огней лучше отказаться, так как они могут привести к пожару,
В МЧС также отметили, что в случае с гирляндами стоит отдать предпочтение только сертифицированным товарам,
Как писал NEWS.ru, ранее эколог Руслан Смыков сообщил, что продающиеся на базарах ёлки могут быть заражены клещами или жуками. При попадании в помещение эти насекомые почувствуют тепло, слезут с веток и разбегутся по квартире.
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