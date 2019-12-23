https://static.news.ru/photo/958d441a-255e-11ea-a856-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Продающиеся на базарах ёлки могут быть заражены клещами или жуками. При попадании в помещение эти насекомые почувствуют тепло, слезут с веток и разбегутся по квартире. Вытравить их будет трудно. Об этом в разговоре с журналистами рассказал эколог Руслан Смыков.

По словам специалиста, существует верный способ не привезти вместе с новогодним деревом к себе домой «незваных гостей». Для этого нужно спросить у продавца на базаре сертификат на ёлку.

В нём должно быть написано, в каком лесу она родилась и когда была срублена. Здесь же — отметка о том, что дерево было предварительно обработано. Без этого новогоднее настроение будет гарантированно испорчено, — цитирует эколога РЕН ТВ.

Ранее NEWS.ru писал, что специалисты Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбрать хорошую ель. Искусственная ёлка должна быть изготовлена из огнеустойчивых материалов.

На упаковке ёлки обязательно должна быть информация о пожарной безопасности. Ёлка не должна источать неприятный химический запах и иметь в составе опасные для здоровья вещества.