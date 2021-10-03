Россиян предупредили о штрафе за курение на балконе

Наказать соседа за курение на его собственном балконе не получится. Однако если он нарушает правила пожарной безопасности, ему грозит штраф от 2 до 3 тысяч рублей. Об этом агентству ПРАЙМ рассказал юрист Европейской юридической службы Евгений Иванов.

По словам юриста, ответственность за курение в данном случае регулирует закон № 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от воздействия табачного дыма». По закону запрещается курить в помещениях общего пользования многоквартирных домов, например в лифтах и в помещениях, составляющих общее имущество собственников комнат в коммунальных домах. Штраф для нарушителей может составить от 500 до 1500 рублей.

Также правила противопожарного режима запрещают использовать на балконах и лоджиях открытый огонь, в том числе свечи и непотушенные сигареты. В жилых помещениях запрещается оставлять без присмотра источники открытого огня.

Напрямую такие требования не запрещает курить на балконе, однако они являются основанием для наказания курильщика при возникновении пожара или в случае нанесения вреда здоровью человека, если причиной стал брошенный вниз окурок или вылетевшая искра.

Ранее главный врач столичной больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» раскрыл самый эффективный способ бросить курить. По его словам, нужно затянуться сигаретой в последний раз и сразу её выбросить.