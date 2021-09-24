Доктор Мясников раскрыл лучший способ бросить курить

Главный врач московской больницы № 51 и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1» раскрыл самый эффективный способ бросить курить. По его словам, нужно затянуться сигаретой в последний раз и сразу её выбросить.

Медик считает, что многие бросают курить и начинают снова, потому что курение является хронической болезнью, которая протекает с рецидивами. Поэтому без посторонней помощи избавиться от этой привычки могут только три — шесть человек из 100.

По идее, курить бросать надо вот так: затянулся, бросил — и всё… Когда так бросаешь, это наиболее эффективно. Тебе потом хочется меньше курить, — пояснил Мясников.

По его мнению, вспомогательные препараты с содержанием никотина растягивают процесс отказа от курения на определённое время. Однако их использование врач назвал вполне логичным шагом. Мясников порекомендовал убрать из квартиры всё, что напоминает о курении.

Кроме того, по его совету, нужно настроиться на определённую дату. К этой дате надо снижать потребление сигарет постепенно. Также необходимо полностью избавиться от курящих в окружении, заключил Мясников.

Ранее российская социальная сеть «ВКонтакте» выяснила, что более 70% курящих людей хотя бы раз пробовали бросить вредную привычку. Данное исследование, показавшее, как курение связано с полом, возрастом и профессией, провела команда сервиса «Здоровье», передаёт пресс-служба соцсети.

Оказалось, что чаще всего курение переходит в привычку у молодых людей. Среди тех, кому ещё нет 35 лет, таких 32%, а среди опрошенных старше — 17%. Сравнение по полу показало: мужчины чаще женщин курят регулярно — 32% против 21%. При этом офисные сотрудники, как выяснилось, курят чаще, чем те, у кого свободный график. Причина в том, что перекур — повод отвлечься от дел.