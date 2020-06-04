Мурашко: Россия продолжает плановую вакцинацию детей несмотря на пандемию

https://static.news.ru/photo/783bf7a8-a67d-11ea-980f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jochen Tack/imageBROKER.com/Global Look Press

Российские медики продолжают плановую вакцинацию детей и новорождённых, несмотря на пандемию новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Такое заявление он сделал в ходе выступления на Глобальном саммите по вакцинам, который проходит в режиме онлайн.

Пандемия COVID-19 нарушила сложившийся порядок реализации программ иммунизации населения, и, как следствие, ряд развивающихся стран уже столкнулись с ростом вакциноуправляемых инфекций, — отметил Мурашко, его слова приводит ТАСС.

Тем не менее, подчеркнул глава Минздрава, Россия, как и до пандемии, обеспечивает иммунизацию 96% детей всех возрастов.

Ранее NEWS.ru писал, что власти могут провести массовую вакцинацию от коронавирусной инфекции уже осенью 2020 года.