Россия может остаться без сметаны РБК: основатель «АгриВолга» Бачин заявил о зависимости российского производства сметаны от импорта

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Молочная отрасль России полностью зависит от импортных ферментов, пишет РБК со ссылкой на интервью с основателем сельскохозяйственного холдинга «АгриВолга» Сергеем Бачиным. Из-за этого, по его словам, в случае введения санкций на молочные закваски, россияне останутся без сметаны.

Если вдруг Европа введет санкции на молочные закваски, то сметаны у нас в России не будет. Мы будем не в состоянии ее произвести, потому что зависимость здесь тотальная, — заявил Бачин.

Бизнесмен подчеркнул, что в России почти отсутствуют фабрики по производству биозаквасок. Существует экспериментальная биофабрика в Угличе и небольшие лаборатории, но они не покрывают и 10% от реальных потребностей отрасли.

В посольстве России в США заявили, что Москва успешно противостоит попыткам навязать угодную Вашингтону линию поведения. Постоянное расширение ограничительных мер в первую очередь приводит к страданиям зарубежных предпринимателей и коммерческих компаний, чьи возможности взаимовыгодно сотрудничать с партнерами из России только сужаются.

Ранее эксперты американского исследовательского центра RAND Сorporation назвали четыре шага, необходимых для завершения конфликта на Украине. В качестве одного из них аналитики указали смягчение антироссийских санкций.