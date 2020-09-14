Ждёт ли россиян новогодний карантин из-за второй волны COVID-19

В ряде стран Европы началась вторая волна коронавируса. Вместе с тем она может наступить и в России, но несколько позже — ближе к новогодним праздникам, считают эксперты. Ситуации вряд ли поможет и выпущенная на днях вакцина, которой пока не прививают людей в массовом порядке. Какие меры придётся вводить властям для предотвращения распространения инфекции, разбирался NEWS.ru.
Ближайшие месяцы могут ознаменоваться началом второй волны коронавируса, рассказал в беседе с NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, на это могут повлиять, прежде всего, погодные условия и несоблюдение людьми противоэпидемических правил — социального дистанцирования и ношения масок.
Предотвратить возможную вспышку инфекции не сможет и выпущенная в сентябре российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Уже начали прививать людей из групп риска — медиков и учителей, но препарат пока не применяют массово.
В более поздние месяцы можно ожидать такую волну. Ближе к Новому году это может быть. До того как она (вакцина. — NEWS.ru) начнёт широко применяться, она определённо не повлияет. Если у нас привить даже несколько сотен тысяч человек, то большого влияния не будет.
Вместе с тем спровоцировать вторую волну коронавируса в некоторых регионах может обучение школьников и студентов непосредственно в образовательных учреждениях, добавил Альтштейн.
Стоит отметить, что в некоторых странах Европы вторая волна коронавируса уже началась. Например, в Чехии эпидемиологи ожидают в ближайшие недели такое же число госпитализированных, как и в начале пандемии. Похожая ситуация сложилась и в Австрии. Для предотвращения распространения инфекции в Израиле в пятницу, 18 сентября, планируется ввести режим самоизоляции, который продлится до 9 октября.
Будет ли карантин в Новый год
Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией 11 марта. По данным Университета Джонса Хопкинса на 14 сентября, в мире количество заболевших COVID-19 превысило 29 миллионов. Из них скончались 924,1 тысячи, а выздоровели за всё время более 19,6 миллиона человек.
Между тем ВОЗ прогнозирует в октябре и ноябре рост смертности от COVID-19. Организация зафиксировала рекордный прирост случаев заболеваемости коронавирусом в мире за сутки — 307,9 тысячи человек. Больше всего инфицированных в Индии (94,3 тысячи), США (45,5 тысячи), Бразилии (43,7 тысячи), Испании (12,1 тысячи) и Аргентине (11,5 тысячи). Россия же в этом списке заняла десятое место (5,4 тысячи).
Рост заболеваемости COVID-19 в качестве второй волны может рассматриваться только в каждом конкретном регионе России или небольших странах — таких как Австрия или Израиль. Это объясняется тем, что в них осталось много людей, не переболевших в начале пандемии, поэтому сейчас именно они представляют собой «горючий» материал для вируса, отметил в беседе с NEWS.ru специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.
По его словам, для предотвращения второй волны власти регионов или небольших стран могут ограничить транспортное сообщение с государствами, где наблюдается значительный рост заболеваемости и откуда наиболее вероятен завоз вируса.
Вместе с тем определяющий фактор при введении ограничений — способность местного здравоохранения справиться с ростом потока тяжёлых больных без повышения летальности. Однако в целом возвращения к жёстким мерам режима самоизоляции и остановке работы предприятий не предвидится, полагает Жемчугов.
В России каждый регион решит сам — в зависимости от структуры его населения, плотности населения. Нельзя сравнивать Чукотку с Москвой. Большого смысла в таких серьёзных ограничительных мерах и самоизоляции, которые были, нет. Построены десятки новых медицинских учреждений, оснащённых всем необходимым, подготовлены кадры. У нас всё готово. Будет достаточно мер не очень значительных, в первую очередь направленных на ограничение контактов с теми регионами или странами, откуда вновь могут завезти заразу.
Он добавил, что вне зависимости от появления возможной второй волны коронавируса в конкретных регионах в мире пандемия продолжится, пока COVID-19 не переболеют или от инфекции не привьют 60–70% населения.
По данным на 14 сентября, российские медики выявили в стране более 1,068 млн заболевших коронавирусом в 85 регионах, из которых 878 700 вылечились, а 18 635 умерли.
Добавьте наши новости в избранные источники