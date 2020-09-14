Ждёт ли россиян новогодний карантин из-за второй волны COVID-19

В ряде стран Европы началась вторая волна коронавируса. Вместе с тем она может наступить и в России, но несколько позже — ближе к новогодним праздникам, считают эксперты. Ситуации вряд ли поможет и выпущенная на днях вакцина, которой пока не прививают людей в массовом порядке. Какие меры придётся вводить властям для предотвращения распространения инфекции, разбирался NEWS.ru.

Ближайшие месяцы могут ознаменоваться началом второй волны коронавируса, рассказал в беседе с NEWS.ru вирусолог Анатолий Альтштейн. По его словам, на это могут повлиять, прежде всего, погодные условия и несоблюдение людьми противоэпидемических правил — социального дистанцирования и ношения масок.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Предотвратить возможную вспышку инфекции не сможет и выпущенная в сентябре российская вакцина от коронавируса «Спутник V». Уже начали прививать людей из групп риска — медиков и учителей, но препарат пока не применяют массово.

В более поздние месяцы можно ожидать такую волну. Ближе к Новому году это может быть. До того как она (вакцина. — NEWS.ru) начнёт широко применяться, она определённо не повлияет. Если у нас привить даже несколько сотен тысяч человек, то большого влияния не будет. Анатолий Альтштейн вирусолог и академик РАЕН вирусолог и академик РАЕН

Вместе с тем спровоцировать вторую волну коронавируса в некоторых регионах может обучение школьников и студентов непосредственно в образовательных учреждениях, добавил Альтштейн.

Стоит отметить, что в некоторых странах Европы вторая волна коронавируса уже началась. Например, в Чехии эпидемиологи ожидают в ближайшие недели такое же число госпитализированных, как и в начале пандемии. Похожая ситуация сложилась и в Австрии. Для предотвращения распространения инфекции в Израиле в пятницу, 18 сентября, планируется ввести режим самоизоляции, который продлится до 9 октября.

Будет ли карантин в Новый год

Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией 11 марта. По данным Университета Джонса Хопкинса на 14 сентября, в мире количество заболевших COVID-19 превысило 29 миллионов. Из них скончались 924,1 тысячи, а выздоровели за всё время более 19,6 миллиона человек.

Eduardo Sanz/Keystone Press Agency/Global Look Press

Между тем ВОЗ прогнозирует в октябре и ноябре рост смертности от COVID-19. Организация зафиксировала рекордный прирост случаев заболеваемости коронавирусом в мире за сутки — 307,9 тысячи человек. Больше всего инфицированных в Индии (94,3 тысячи), США (45,5 тысячи), Бразилии (43,7 тысячи), Испании (12,1 тысячи) и Аргентине (11,5 тысячи). Россия же в этом списке заняла десятое место (5,4 тысячи).

Рост заболеваемости COVID-19 в качестве второй волны может рассматриваться только в каждом конкретном регионе России или небольших странах — таких как Австрия или Израиль. Это объясняется тем, что в них осталось много людей, не переболевших в начале пандемии, поэтому сейчас именно они представляют собой «горючий» материал для вируса, отметил в беседе с NEWS.ru специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов.

По его словам, для предотвращения второй волны власти регионов или небольших стран могут ограничить транспортное сообщение с государствами, где наблюдается значительный рост заболеваемости и откуда наиболее вероятен завоз вируса.

Вместе с тем определяющий фактор при введении ограничений — способность местного здравоохранения справиться с ростом потока тяжёлых больных без повышения летальности. Однако в целом возвращения к жёстким мерам режима самоизоляции и остановке работы предприятий не предвидится, полагает Жемчугов.

В России каждый регион решит сам — в зависимости от структуры его населения, плотности населения. Нельзя сравнивать Чукотку с Москвой. Большого смысла в таких серьёзных ограничительных мерах и самоизоляции, которые были, нет. Построены десятки новых медицинских учреждений, оснащённых всем необходимым, подготовлены кадры. У нас всё готово. Будет достаточно мер не очень значительных, в первую очередь направленных на ограничение контактов с теми регионами или странами, откуда вновь могут завезти заразу. Владислав Жемчугов микробиолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук микробиолог, специалист по особо опасным инфекциям, доктор медицинских наук

Он добавил, что вне зависимости от появления возможной второй волны коронавируса в конкретных регионах в мире пандемия продолжится, пока COVID-19 не переболеют или от инфекции не привьют 60–70% населения.

По данным на 14 сентября, российские медики выявили в стране более 1,068 млн заболевших коронавирусом в 85 регионах, из которых 878 700 вылечились, а 18 635 умерли.