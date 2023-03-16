Российских солдат предупредили об опасности болезней из-за ВСУ Вирусолог Чепурнов: существует опасность холеры и тифа из-за брошенных ВСУ погибших бойцов

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Вирусолог Александр Чепурнов рассказал URA.RU, что из-за того, что ВСУ бросают своих погибших бойцов на поле боя, российским солдатам грозит холера и другие заболевания из группы «болезней грязных рук». Эксперт добавил, что существует угроза заражения брюшным тифом, гепатитом и сальмонеллезом. Он пояснил, что из-за появления большого количества трупного материала, который попадает в источники воды, возникают очаги заражения.

Эпидемиологическая классика гласит, что в случае появления большого количества трупного материала, особенно в условиях потеплении, возможно создание условий для появления тяжелых инфекционных заболеваний, особенно типа холеры в связи с поступлением этого материала в источники воды, — сказал Чепурнов.

Он порекомендовал мыть руки перед употреблением пищи. Он также указал на необходимость потребления воды из проверенных источников.

Ранее советник врио главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин заявил, что по состоянию на 15 марта российские войска контролируют около 50% Артемовска. Он подчеркнул, что российские военнослужащие пытаются штурмовать промзону в Артемовске, опираясь на опыт, полученный в Соледаре. По мнению советника врио главы ДНР, город будет взят в любом случае.

Он также утверждает, что отдельные части украинских войск предпринимают попытки отступления из Артемовска по проселочным дорогам и полям. При этом из-за весенней распутицы украинская военная техника застревает в грязи и становится легкой мишенью.