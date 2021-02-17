Российские вузы из «5-100» выбыли из мирового рейтинга университетов

https://static.news.ru/photo/3aa1dffa-8500-11ea-b866-fa163e074e61_660.jpg Фото: Zamir Usmanov/ Global Look Press

В сотню самых влиятельных вузов в мире так и не вошло ни одно из российских учебных заведений, получивших финансирование по президентской программе «5-100».

Выяснилось, что за пять лет в этом рейтинге появился только МГУ им. Ломоносова (84-е место). Руководители вузов уверены, что причиной тому стала некорректная структура топа.

На то, что российские заведения в 2020 году не попали в QS World University Rankings, обратила внимание Счётная палата, пишет URA.RU.

Ни один из 21 вуза-участника не смог войти в первую сотню ведущих глобальных институциональных рейтингов университетов, — говорится на сайте ведомства.

Россияне попали лишь в некоторые отдельные предметные рейтинги.

Тем не менее многие учебные заведения России укрепили свои позиции в международных рейтингах, считает аудитор Счётной палаты Дмитрий Зайцев. Например, удельный вес публикаций российских учёных в Web of Science вырос с 17,4% до 33,3% за девять лет.

В текущем году выбор формата выпускных экзаменов в высших учебных заведениях России определят они сами. Также руководству вузов предстоит решить, как будут проходить выпускные квалификационные работы (ВКР), писал NEWS.ru.