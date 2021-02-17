Российские вузы из «5-100» выбыли из мирового рейтинга университетов

В сотню самых влиятельных вузов в мире так и не вошло ни одно из российских учебных заведений, получивших финансирование по президентской программе «5-100».
Выяснилось, что за пять лет в этом рейтинге появился только МГУ им. Ломоносова (84-е место). Руководители вузов уверены, что причиной тому стала некорректная структура топа.
На то, что российские заведения в 2020 году не попали в QS World University Rankings, обратила внимание Счётная палата,
Ни один из 21 вуза-участника не смог войти в первую сотню ведущих глобальных институциональных рейтингов университетов, — говорится на сайте ведомства.
Россияне попали лишь в некоторые отдельные предметные рейтинги.
Тем не менее многие учебные заведения России укрепили свои позиции в международных рейтингах, считает аудитор Счётной палаты Дмитрий Зайцев. Например, удельный вес публикаций российских учёных в Web of Science вырос с 17,4% до 33,3% за девять лет.
В текущем году выбор формата выпускных экзаменов в высших учебных заведениях России определят они сами. Также руководству вузов предстоит решить, как будут проходить выпускные квалификационные работы (ВКР), писал NEWS.ru.