https://static.news.ru/photo/64e72ff8-c044-11e9-8f54-fa163e074e61_660.jpg Фото: Weirdmeister/wikipedia.org/CC BY-SA 4.0

Резкое повышение радиации в Архангельской области в день взрыва на военном объекте в Северодвинске может быть связано с прохождением облака инертных газов. Такое мнение озвучили в Росгидромете.

По мнению специалистов, именно этим объясняется повышение мощности гамма-излучения в регионе. Их версию передаёт « Интерфакс », который ссылается на сводку ведомства о выявленных случаях изменения радиационной обстановки в России за период с 5 по 16 августа.

Быстрому рассеянию облака способствовала метеорологическая обстановка в Архангельской области, уточнили в Росгидромете.

По данным ведомства, скачок радиоактивного излучения в Северодвинске был зафиксирован 8 августа около 12:30 до 1,78 мкЗв/ч. По официальной информации, уже к 14:30 радиационный фон нормализовался.

В этот день, как писал News.ru, на военном объекте произошёл взрыв реактивной двигательной установки. Трагедия произошла во время инженерно-технических работ на изотопных источниках питания. В ходе ЧП погибли семь человек — пять сотрудников Росатома и двое представителей Минобороны России.

Несколько дней спустя в атмосфере на севере Норвегии было зафиксировано наличие небольшого количества радиоактивного йода. Там подчеркнули, что его содержание не опасно для организма человека.