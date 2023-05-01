Рогов: удар по Павлограду лишил ВСУ ресурсов для контрнаступления Член администрации Запорожья Рогов: у трех бригад ВСУ возникнут логистические проблемы из-за удара ВС РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Боевая работа расчетов реактивных систем залпового огня ВС РФ «Ураган»

Три бригады ВСУ лишились материально-технической базы для контрнаступления в результате удара российских войск по Павлограду, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. По его словам, удар был нанесен по основным запасам боеприпасов и горюче-смазочных материалов украинских военных в этом районе, передает ТАСС.

Переброска завершена, они на Ореховском участке линии соприкосновения, все три бригады. Часть прибыла в населенный пункт Щербаки. <...> 46-я бригада ВСУ доукомплектовывалась в Павлограде, и там были основные запасы горюче-смазочных материалов, боеприпасов, сейчас, скорее всего, у них возникнут логистические проблемы, — сказал он.

В ночь на 1 мая по всей Украине звучала воздушная тревога. Издание «Русская Весна» сообщило, что от 14 до 16 стратегических бомбардировщиков взлетели с российских авиабаз и направились в сторону Украины. По информации канала, их задачей было нанесение предупредительных ударов по украинским объектам перед возможным контрнаступлением ВСУ.

30 апреля представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил, что штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ и Южной группировки войск взяли под контроль еще четыре квартала в западной части Артемовска. Он добавил, что за сутки в районе города авиация совершила четыре вылета, а артиллеристы выполнили 61 огневую задачу.