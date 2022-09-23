РБК: «Руссоль» предупредила о риске перебоев с поставками Крупнейший производитель соли в России предупредил о риске перебоев с поставками

Фото: Виктор Лисицын/Global Look Press

Власти Казахстана в конце сентября введут временный запрет на использование своей ж/д инфраструктуры, сообщает РБК. Это может остановить поставки соли крупнейшего производителя «Руссоль», который также выполняет и оборонные заказы.

Ранее железнодорожная администрация Казахстана, обслуживающая ближайшую рядом с месторождением крупнейшего российского производителя соли станцию, предупредила планах временно запретить подачу порожних полувагонов в период с 24 по 30 сентября 2022 года.

Соответствующую информацию подтвердили в РЖД. Причиной назвали скопление таких полувагонов «чужих железнодорожных администраций на магистральной сети КТЖ». Власти Казахстана уточнили, что ограничения будут сняты, как только ситуация нормализуется.

В августе глава координационного совета Федерации рестораторов и отельеров, омбудсмен в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей Миронов сообщал, что в России возник дефицит сухого льда и продуктов, которые используются в дорогих ресторанах, например, аргентинского сыра. По его словам, страна испытывает определенные трудности с поставками оборудования и запчастей.