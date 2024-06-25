Разрушения и пострадавшие: массированная атака ВСУ на Россию ночью 25 июня

Фото: МО Украины

Вооруженные силы Украины ежедневно обстреливают различные регионы России. Какие территории оказались в опасности ночью 25 июня, что известно о последствиях?

Белгородская область

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что Белгород и Белгородский район подверглись массированной атаке БПЛА. Он также рассказал о нападении дрона на движущийся автомобиль в селе Безымено. По информации губернатора, пострадали три человека.

«Женщину с закрытой черепно-мозговой травмой и переломом правой руки бригада скорой доставляет в городскую больницу №2 Белгорода», — написал Гладков.

По его информации, средства противовоздушной обороны сбили на подлете к Белгороду и Белгородскому району несколько беспилотников. По предварительной информации, мужчина получил осколочное ранение плеча и кисти. Медицинскую помощь ему оказали на месте, от госпитализации он отказался.

В районе села Безымено Грайворонского городского округа дрон-камикадзе ВСУ атаковал движущийся автомобиль, добавил Гладков. В результате взрыва пострадал водитель.

«Мужчина с черепно-мозговой травмой и с осколочными ранениями лопатки и плеч самостоятельно обратился в Грайворонскую ЦРБ», — уточнил глава региона.

Мэр Белгорода Валентин Демидов сообщил, что в результате атаки беспилотников в городе зафиксированы повреждения. Он также подтвердил, что пострадала женщина, которой диагностировали перелом и закрытую черепно-мозговую травму.

«К этому моменту мы зафиксировали повреждения остекления в четырех квартирах в четырех многоэтажках, кровли и фасада в частном доме, а также двух коммерческих объектов, четырех автомобилей, газопровода», — написал градоначальник.

Кроме того, город Шебекино также попал под обстрел со стороны ВСУ. По данным Гладкова, пострадавших нет.

«Из одного дома бойцы территориальной самообороны вывезли женщину и доставили в районную больницу. После осмотра врачами ранений у женщины не обнаружено», — отметил глава региона.

Гладков также проинформировал о прямом попадании снаряда в административное здание одного из предприятий. Пожарные расчеты уже ликвидировали пламя, но строение полностью сгорело.

По сведениям губернатора, в двух многоквартирных домах было повреждено остекление, также различные повреждения зафиксированы в шести частных домовладениях.

Также Яковлевский городской округ подвергся атаке ВСУ с помощью шести беспилотников. Гладков рассказал, что в городе Строитель пострадали два человека.

«У женщины — ранения ноги и руки, у мужчины — ранение плеча. Бригада скорой оказала женщине медицинскую помощь на месте, дальнейшее лечение она будет получать амбулаторно. Мужчину бригада скорой помощи доставляет в Яковлевскую ЦРБ», — написал губернатор.

По сведениям Гладкова, в Строителе в двух зданиях выбиты окна и повреждено балконное остекление на нескольких этажах, в одной из квартир полностью разрушен балкон. В селе Быковка различные повреждения получили два частных дома и два автомобиля, добавил белгородский губернатор.

Воронежская область

Дежурные силы противовоздушной обороны сбили над Воронежской областью два беспилотных летательных аппарата самолетного типа, сообщил губернатор региона Александр Гусев. По его информации, пострадавших нет.

«Части беспилотника попали на территорию одной из промплощадок. При падении некоторые фрагменты разорвались, вызвав возгорание. Оно уже ликвидировано», — написал глава региона.

Он также предупредил, что режим опасности атаки БПЛА в регионе сохраняется. Силы ПВО наготове, добавил Гусев.

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