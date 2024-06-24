Русские бойцы добивают ВСУ: что происходит в Волчанске и Часове Яре 24 июня

Фото: МО РФ

ВС РФ продвигаются у Часова Яра на Донецком направлении, а ВСУ перебрасывают резервы под Волчанск в Харьковской области. Что известно о ситуации в этих населенных пунктах 24 июня?

Что происходит в Часове Яре 24 июня

Как передает Telegram-канал «Два майора», российские войска продвигаются между Часовым Яром и населенным пунктом Калиновка.

«На направлении на Часов Яр ВС России продвигаются на местности между городом и населенным пунктом Калиновка. Южнее, со стороны Ивановского, расширяется зона контроля армии России у водоканала Северский Донец — Донбасс. Продвижение составляет несколько сотен метров. Идут тяжелые бои», — пишет источник.

По данным военкора Евгения Лисицына, бои идут на территории завода «Гидрожелезобетон» в Часове Яре. Бойцы ВСУ были вынуждены отступить.

«ВС РФ ведут бои на заводе „Гидрожелезобетон“ в Часове Яре. ВСУ отступили на западный берег канала Северский Донец — Донбасс», — сообщает журналист в своем Telegram-канале.

Украинские войска в ближайшее время будут вынуждены оставить микрорайон Новый в Часове Яре и начать оборону частного сектора, пишет Telegram-канал «Архангел спецназа Z».

«Плохи дела у ВСУ. Наши бойцы добивают изнеможенного противника в Новом и стремительно идут вперед. ВСУ все сложнее и сложнее проводить ротацию своих подразделений из-за нарастающего количества FPV-дронов, применяемых подразделениями ВС РФ, а также нанесения массированных артударов. Из этого следует, что украинские боевики в скором времени оставят микрорайон и перейдут к обороне частного сектора», — отмечается в публикации ресурса.

Источник подчеркивает, что ВСУ пытаются как можно дольше удержать западные дома микрорайона Новый с целью создания фортификационных сооружений в глубине Часова Яра.

Фото: МО Украины

«В последнее время подразделение „Кракен», обороняющее западные дома микрорайона, начало использовать мощные РЭБ-средства для защиты своих позиций и машин, которые применяются в большинстве случаев для подвоза продовольствия и боеприпасов, опасаясь стрелковых боев. Все это дает небольшое преимущество вээсушникам, но никак не влияет на ход наступления. Только за последнюю неделю украинцы потеряли до 10 единиц техники, которую использовали для ротации», — констатирует «Архангел спецназа».

Минобороны России эту информацию не комментировало.

Что происходит в Волчанске 24 июня

Telegram-канал WarGonzo сообщает, что в городе Волчанске Харьковской области продолжаются ожесточенные бои. При этом линия боевого соприкосновения (ЛБС) на данном направлении не претерпела изменений.

«Харьковский фронт. Ожесточенные бои в Волчанске и в районе Глубокого. ЛБС значительных изменений не претерпела, но активность боевых действий остается крайне высокой. Авиация и артиллерия активно наносят удары с той и другой стороны», — говорится в публикации WarGonzo.

По информации Telegram-канала «Два майора», ВСУ провели несколько атак в Волчанске, однако не смогли бросить в бой достаточное количество сил и техники.

«На Харьковском направлении отмечалось несколько неполноценных атак противника в Волчанске и со стороны населенного пункта Липцы. Противник, намереваясь контратаковать, не смог стянуть достаточно сил и техники: прибывшие на ротацию части ВСУ недоукомплектованы личным составом и бронемашинами. Тем не менее идут тяжелые встречные бои, мощный огонь с обеих сторон», — сообщают «Два майора».

Telegram-канал «Иди и смотри» передает, что украинское командование перебрасывает свежие силы на север Харьковской области.

«ВСУ перебрасывают войска с техникой в Волчанск, а также в район Липцев», — цитирует источник местного жителя.

Фото: МО Украины

В самом Волчанске продолжаются ожесточенные городские бои, а линия фронта в Харьковской области в целом остается без изменений, добавляет Telegram-канал.

Минобороны России эту информацию не комментировало. Утром 24 июня в ведомстве сообщили, что подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение живой силе и технике 57-й мотопехотной, 151-й механизированной, 92-й десантно-штурмовой бригад, 36-й бригады морской пехоты, 17-й бригады Национальной гвардии Украины, 125-й, 127-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах Глубокого, Тихого, Веселого, Питомника, Лесного, Волчанска, Харькова и Липцев.

«Потери противника составили до 210 военнослужащих, уничтожены бронетранспортер, два автомобиля, 155-мм гаубица М777, три 152-мм орудия Д-20, шесть 122-мм гаубиц Д-30, радиолокационная станция контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 и станция радиоэлектронной разведки „Пластун“», — передает Telegram-канал МО РФ заявление старшего офицера пресс-центра группировки «Север».

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