«Допустил прорыв из-за пьянки»: за что Зеленский уволил генерала ВСУ Содоля

Фото: Handout/Ukrainian Presidential/Global Look Press

Президент Украины Владимир Зеленский и Юрий Содоль

Президент Украины Владимир Зеленский снял с должности командующего объединенными силами ВСУ генерал-лейтенанта Юрия Содоля. Что известно об этой отставке и в чем обвинили украинского офицера?

За что Зеленский уволил генерала Содоля

Зеленский в своем Telegram-канале сообщил, что увольняет командующего объединенными силами ВСУ Юрия Содоля. На его место назначен бригадный генерал Андрей Гнатов.

«Я принял решение заменить командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенанта Юрия Содоля на бригадного генерала Андрея Гнатова», — сказал Зеленский.

Глава Украины уточнил, что решение было принято после совещания с военнослужащими, на котором присутствовал и главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Зеленский добавил, что сейчас Киеву необходимо сосредоточить наибольшее внимание на Донбассе.

Как отмечает Telegram-канал «Военная хроника», Содоль допустил прорыв российских войск в районе города Торецк в Донецкой Народной Республике из-за «пьянки» в одном из ресторанов Одессы.

«Генерал-лейтенанта обвиняли в том, что он допустил прорыв ВС РФ в район Торецка из-за пьянки в одесском ресторане. Предположительно, на пару с Содолем отдыхал генерал ВСУ Николай Палас, который отвечает за Волчанск», — пишет источник.

Военкор Юрий Котенок подчеркивает, что Содоль снят после критики в свой адрес по поводу отсутствия явных успехов ВСУ на Харьковском направлении и «проседания» фронта западнее Донецка, где ВС РФ постепенно выбивают ВСУ из населенных пунктов, примыкающих к донецкой агломерации.

Фото: МО Украины

«Еще на днях Содоль был обвинен в участии в банкете в Одессе в то время, как части и соединения киевского режима несут тяжелые потери на Харьковском направлении в районе Волчанска и вынуждены отступать на Купянском направлении», — пишет журналист в своем Telegram-канале.

Ранее на Содоля написал заявление в Государственное бюро расследований (ГБР) начальник штаба батальона «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) Богдан Кротевич, обвиняя генерала в различных преступлениях, в том числе в работе на Россию.

«В письме следственным органам начштаба „Азова“ указал, что, по его данным, Содоль „убил больше украинских военных, чем любой из российских генералов“. При этом в вышестоящем командовании ВСУ все обращения Кротевича оставили без ответа. По словам Кротевича, 99% военнослужащих ВСУ ненавидят генерала Содоля за некомпетентность командования, которая приводит к значительным потерям живой силы и отступлениям из десятков населенных пунктов», — пишет Telegram-канал «Военное обозрение».

Некоторое время назад генерала Содоля начала критиковать замглавы оборонного комитета украинского парламента Марьяна Безуглая, которая сделала несколько соответствующих постов в социальных сетях, в том числе опубликовала фото офицера из вышеупомянутого ресторана в Одессе. Кроме того, она называла Содоля «кулуарным мясником» и критиковала Сырского за «сокрытие правды и разрыв подразделений».

«Во время пропущенного прорыва на Торецк руководитель восточного фронта генерал Содоль пьянствовал в ресторане „Облака“ в Одессе», — писала Безуглая.

Фото: Pool /Ukrainian Presidential/Global Look Press Президент Украины Владимир Зеленский и Юрий Содоль

«Критика украинского командования со стороны отдельных активистов, журналистов и политиков с начала войны звучала неоднократно. Но чтобы в открытую против одного из представителей высшего командования ВСУ выступил один из его непосредственных подчиненных — высокопоставленный офицер одного из самых известных украинских подразделений — такое случается впервые. Что может быть косвенным признаком, свидетельствующем о серьезных проблемах на фронте и внутри украинской армии», — цитирует украинские СМИ Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Что известно о генералах Содоле и Гнатове

Получивший в 2022 году звание «Герой Украины» Юрий Содоль, в прошлом командующий морской пехотой Украины, был назначен на должность командующего объединенными силами ВСУ в феврале в ходе смены украинского командования после отставки генерала Валерия Залужного. Он отвечал за линию фронта на восточном театре военных действий.

Сменщик Содоля — генерал Андрей Гнатов. Он был заместителем командующего войсками оперативного командования «Юг» ВСУ. Гнатов заочно осужден в России на 28 лет за преступления в Донбассе.

«Вынесен заочный приговор бывшему украинскому командиру, отдавшему приказы об убийстве мирных жителей. Доказательства <...> признаны Верховным судом Донецкой Народной Республики достаточными для вынесения приговора заочно бывшему командиру 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных сил Украины полковнику Андрею Гнатову», — сообщили в Следственном комитете РФ 21 мая 2024 года.

Следствие установило, что с июля по сентябрь 2019 года Гнатов, находясь на боевой позиции в ДНР у населенного пункта Тельмановское, отдавал приказы наносить прицельные удары минометом по близлежащим населенным пунктам. В результате один мирный житель погиб, еще один пострадал. Кроме того, были повреждены и уничтожены 19 жилых домов.

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