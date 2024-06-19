В Раде призвали наказать депутата за провокацию с российским флагом Геращенко: депутат Рады Безуглая вышла на трибуну с российским флажком

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Марьяна Безуглая

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая во время выступления одного из парламентариев вышла на трибуну Рады с российским флажком, сообщила ее коллега Ирина Геращенко в своем Telegram-канале. Теперь Безуглую могут наказать за провокацию.

Во время выступления с трибуны депутата от ОПЗЖ (партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» Анатолия — NEWS.ru) Бурмича Марьяна Безуглая поставила на трибуну Верховной рады российский флажок. Теперь ОПЗЖ требует от регламентного комитета наказать Безуглую за рекламу символики, — написала Геращенко.

Ранее Безуглая заявила, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский виновен в отсутствии фортификационных сооружений в Харьковской области. Она подчеркнула, что предыдущий главком ВСУ Валерий Залужный также не подготовил никаких укреплений на данном направлении.

До этого Безуглая выразила мнение, что после смены командования Вооруженными силами Украины в войсках ничего не поменялось. Она обвинила Сырского в игнорировании критических проблем. Она обвинила подчиненных Сырского в обрушении обороны ВСУ на разных участках. По ее словам, главнокомандующий украинскими войсками поставил руководить фронтом генерала Юрия Содоля, чьи бойцы «завалили оборону» Харьковской области и «пропустили прорыв» Очеретино.