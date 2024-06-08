«Не душите!»: в Киеве предложили Сырскому уйти на покой из-за Работино Депутат Рады Безуглая призвала Сырского уйти на покой ради «победы армии»

Фото: Администрация Президента Украины

Александр Сырский

Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая предложила главкому ВСУ Александру Сырскому оставить армию и уйти в отставку. В Telegram-канале она написала, что генерал «душит» военнослужащих, которые смогут победить только после его увольнения. По словам нардепа, командование ВСУ в настоящий момент скрывает от людей потерю Работино, которое «уже несколько недель» под контролем ВС РФ.

Александр Станиславович, идите! Дайте нам шанс, уходите, просто уходите... Армия может воевать, побеждать, но без Вас и всех этих фракционных, нам нужны новые командиры! Не душите! Армии нужен кислород! — написала Безуглая.

Депутат также заявила, что Крынки «де-факто» уже находятся под контролем ВС РФ. Ответственность за провал в населенном пункте она возложила на командующего Объединенными силами Юрия Содоля. Его решения Безуглая назвала «кровавым проектом».

Ранее депутат Рады Ирина Геращенко обвинила отвечавших за строительство фортификаций в Харьковской области чиновников в коррупции. Депутат ВР считает, что строительство фортификационных сооружений было имитацией бурной деятельности. По ее мнению, тем временем деньги «вкатывали в землю».