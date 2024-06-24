Год попытки мятежа ЧВК «Вагнер»: Пригожин погиб, Шойгу ушел. Кто был прав?

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону

Ровно год назад произошли события, которые назвали попыткой мятежа ЧВК «Вагнер». Как все произошло, чем закончился для России так называемый марш справедливости и кто в итоге оказался прав?

Попытка мятежа ЧВК «Вагнер»: как это было

23 июня 2023 года предприниматель Евгений Пригожин, которого связывают с частной военной компанией «Вагнер», обвинил Министерство обороны России в нанесении удара по лагерю бойцов под Луганском. В военном ведомстве отрицали это обвинение. После этого бизнесмен предпринял попытку вооруженного мятежа и отправил колонны ЧВК к Москве. Сам предприниматель назвал это «маршем справедливости».

Через несколько часов после слов Пригожина о якобы нанесенном ударе по лагерю ЧВК, в ночь с 23 на 24 июня, бойцы «Вагнера» заняли Ростов-на-Дону, заблокировав военные объекты и выставив блокпосты на ключевых трассах. Другая колонна вагнеровцев с бронетехникой отправилась в сторону Москвы — через Воронежскую и Липецкую области. В столице были усилены меры безопасности. Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к стране, в котором назвал действия ЧВК изменой. Глава государства заявил, что «те, кто организовал мятеж, предали Россию и ответят за это».

По некоторым данным, бойцы ЧВК не дошли до столицы около 200 км. Ближе к вечеру 24 июня президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и договорился о возврате бойцов в полевые лагеря под Луганск, а затем о передислокации в республику. Это соглашение было одобрено Путиным. Бизнесмен уехал в Белоруссию, уголовное дело об организации мятежа было прекращено.

Экс-боец ЧВК «Вагнер» в интервью телеканалу RTVI рассказал, что участникам попытки мятежа запрещалось пользоваться интернетом. При этом, отметил собеседник СМИ, им не объясняли деталей происходящего.

«В организации средства собственной связи были запрещены. Мы не особо были уведомлены о том, что происходит с [экс-главой Минобороны Сергеем] Шойгу и вот этими всеми конфликтами», — уточнил боец.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: РИА Новости Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин (слева) покидает штаб ЮВО в Ростове-на Дону 25.06.2023 Фото: РИА Новости Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин (слева) покидает штаб ЮВО в Ростове-на Дону 25.06.2023

Он добавил, что вагнеровцам позволяли смотреть телевизор. Однако к новостям о попытке мятежа их не допускали.

Как попытка мятежа ЧВК «Вагнер» изменила Россию

Политик Олег Царев в своем Telegram-канале отметил, что ЧВК «Вагнер» поспособствовала «тектоническим сдвигам» в российских вооруженных силах.

«Год назад бойцы ЧВК „Вагнер“ двинулись на Москву. Для одних это было „маршем справедливости“, для других — „Пригожинским мятежом“. Мы никогда не узнаем всех нюансов этой истории, которая благодаря мудрости нашего президента, авторитету Александра Лукашенко и уверенному опыту ряда чиновников Министерства обороны, встречавших Пригожина в Ростове-на-Дону, не закончилась для страны большой кровью. Абстрагируясь от обстоятельств тех событий, хочу отметить, на мой взгляд, главное: „Вагнер“ во многом способствовал тектоническим сдвигам в Вооруженных силах России, которые мы сейчас наблюдаем. Без Евгения Пригожина и его бойцов все было бы сегодня иначе и на фронте, и в тылу. И этот вклад бесценен», — считает Царев.

Среди заслуг вагнеровцев политик выделил, в частности, решение проблемы военной бюрократии и «честные доклады наверх».

«Упрощение военной бюрократии для оперативного снабжения воюющих подразделений, борьба за честные доклады наверх и борьба с коррупцией в высших эшелонах военной власти, система управления боем, решение нетривиальных боевых задач ограниченными силами — во многом это оттуда, от бывших „вагнеров“, чьи командиры, что радует, очень востребованы сегодня в войсках на самых горячих участках фронта. Точно знаю, что и среди командиров ВС РФ много прогрессивных и талантливых, но именно пригожинские показали, что иногда решительность и здравый смысл эффективнее требований устава, которые казались неоспоримыми. Импульс к тому, чтобы не допустить полной стагнации военной системы и поражений, дали дерзкие поступки Пригожина. Это было грубо, резко, но, оглядываясь назад, можно говорить, что оказалось эффективно», — пишет эксперт.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону

Царев добавил, что на сегодняшний день ЧВК «Вагнер» не существует как отдельной структуры, однако опыт «оркестра» очень помогает армии России.

«За год многое изменилось. Сегодня ЧВК „Вагнер“ не существует как отдельной структуры. Но их опыт множится теперь не рядом и не вопреки, а внутри Вооруженных сил России. Возможно, не самый плохой итог», — констатировал Царев.

Через два месяца после попытки мятежа, 23 августа, Пригожин погиб в авиакатастрофе: его бизнесджет разбился в Тверской области. Жертвами стали, кроме него, еще девять человек, в том числе и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

С момента мятежа «Вагнера» произошли существенные изменения в Минобороны РФ. Так, на смену главе ведомства Сергею Шойгу пришел бывший зампред правительства Андрей Белоусов. Шойгу ушел из Минобороны в Совбез вместо Николая Патрушева. Также изменился состав заместителей министра обороны. Помимо этого, были арестованы некоторые высокопоставленные чиновники МО России.

Бойцы ЧВК «Вагнер» продолжают участвовать в СВО в составе других подразделений, к примеру в спецназе «Ахмат» и ЧВК «Редут». Кроме того, «музыканты», предположительно, выполняют задачи в Африке, о чем сообщается в Telegram-каналах, связанных с «Вагнером». 20 июня новый замминистра обороны РФ Анна Цивилева вручила бойцам ЧВК удостоверения ветеранов боевых действий.

«Сейчас, на фоне волны отставок и уголовных дел против высших должностных лиц МО, трудно не подумать, что Евгений Викторович имел для критики все основания. Но поводом для мятежа я это все равно не считаю», — заявил в разговоре с NEWS.ru журналист Борис Гришин.

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