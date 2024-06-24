Бывший «вагнеровец» рассказал подробности «мятежа Пригожина» Бывший «вагнеровец»: участникам «мятежа Пригожина» запрещали пользоваться Сетью

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бывший боец ЧВК «Вагнер» в интервью телеканалу RTVI рассказал, что участникам «мятежа Пригожина» запрещалось пользоваться интернетом. При этом, отметил собеседник СМИ, им не объясняли деталей происходящего.

В организации средства собственной связи были запрещены. Мы не особо были уведомлены о том, что происходит с [экс-главой Минобороны Сергеем] Шойгу и вот этими всеми конфликтами, — уточнил боец.

Он добавил, что «вагнеровцам» позволяли смотреть телевизор. Однако к новостям о «мятеже» их не допускали.

23 июня 2023 года, бизнесмен Евгений Пригожин, чье имя связывают с частной военной компанией «Вагнер», обвинил Министерство обороны России в нанесении удара по лагерю бойцов под Луганском. В военном ведомстве отрицали этот факт. После такого заявления предприниматель предпринял попытку вооруженного мятежа и отправил колонны ЧВК к Москве.

Бойцы ЧВК не дошли до столицы около 200 км. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и договорился о возврате бойцов в лагеря под Луганск. Это соглашение было одобрено президентом России Владимиром Путиным. Бизнесмен уехал в Белоруссию, уголовное дело об организации мятежа было прекращено.