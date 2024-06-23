«Мама, я мятежник»: как ЧВК «Вагнер» шла на Москву и что стало с Пригожиным

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Ростов-на-Дону. Боец ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа

Ровно год назад, 23 июня 2023-го, бизнесмен Евгений Пригожин, чье имя связывают с частной военной компанией (ЧВК) «Вагнер», обвинил Министерство обороны России в нанесении удара по лагерю бойцов под Луганском. В военном ведомстве отрицали этот факт. После такого заявления предприниматель предпринял попытку вооруженного мятежа и отправил колонны ЧВК к Москве. Какие идеологические цели преследовал Пригожин, как развивались события, где сейчас вагнеровцы и могут ли в России узаконить ЧВК — в материале NEWS.ru.

Чем были недовольны бойцы ЧВК «Вагнер»

До 23 июня у Евгения Пригожина уже были претензии к Минобороны РФ. Как заявлял бизнесмен с начала 2023 года, вагнеровцам якобы не выделяли достаточно боеприпасов во время битвы за Бахмут (Артемовск). В частности Пригожин высказывал недовольство решениями Сергея Шойгу, который был в тот момент главой Минобороны. В то же время российское военное ведомство потребовало, чтобы к 1 июля бойцы ЧВК заключили с ним контракт. Но такие условия не устроили ни Пригожина, ни вагнеровцев.

Через несколько часов после заявления бизнесмена о якобы нанесенном ударе по лагерю ЧВК, в ночь с 23 на 24 июня, бойцы компании заняли Ростов-на-Дону, заблокировав военные объекты и выставив блокпосты на ключевых трассах.

Другая колонна вагнеровцев с бронетехникой отправилась в сторону Москвы — через Воронежскую и Липецкую области. В столице были усилены меры безопасности. Утром 24 июня президент России Владимир Путин выступил с обращением к стране, в котором назвал действия ЧВК «изменой». Глава государства заявил, что «те, кто организовал мятеж, предали Россию и ответят за это».

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: Сергей Пивоваров/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» в полном составе покидают штаб ЮВО в Ростове-на Дону 24.06.2023 Фото: РИА Новости Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин (слева) покидает штаб ЮВО в Ростове-на Дону 25.06.2023 Фото: РИА Новости Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин (слева) покидает штаб ЮВО в Ростове-на Дону 25.06.2023

Почему участники попытки мятежа пошли на Москву

Политолог Илья Гращенков считает, что решение начать действовать было принято экспрессивно и на эмоциях. Эксперт напомнил: позже Пригожин сам это признавал.

«Вместе с тем стало ясно: предтечей марша был внутриэлитный раскол, он возник между старой бюрократией, начиная с Шойгу, и новыми деловыми людьми, такими как Пригожин, — бизнесменами, не имеющими прямого отношения ни к армии, ни вообще к государству. Последние и попытались создать прецедент „культурной революции“ — и „марш“ заранее оброс политическими требованиями», — предположил в разговоре с NEWS.ru политолог.

По его наблюдениям, за несколько недель до попытки мятежа Пригожин стал быстро политизироваться: он претендовал уже на роль представителя власти, и попытку мятежа можно рассматривать как кульминацию его желаний. Гращенков считает, что у участников попытки мятежа не было планов «захватить телеграф, телефон и Кремль».

«Они сами не воспринимали его как попытку захвата власти или отстранения президента Путина, хотя многие пытаются интерпретировать это событие таким образом. Напротив, позиционировался марш в поддержку Путина, только альтернативными силами. Это и вызвало непонимание, как реагировать, — впервые „что-то несогласованное“ шло не извне, а изнутри системы», — сказал он.

Как напомнил Гращенков, Пригожин озвучивал свою цель — подкорректировать политический режим в сторону большей левизны. Политолог добавил, что бизнесмен говорил, что в РФ стоит нормализовать выпуск боеприпасов и вообще решить все проблемы армии.

«После такого — явно политического — заявления Пригожина со стороны власти и последовала жесткая реакция. Тем не менее сформулированные Пригожиным требования никуда не делись. Он просто очень грамотно нащупал общественный „нерв“. У Пригожина была политическая чуйка, хоть и не системного государственного деятеля, а политического животного», — считает политолог.

Фото: Елена Копылова/РИА Новости Основатель частной военной компании «Вагнер» Евгений Пригожин

По мнению Гращенкова, среди обычных граждан было заметно замешательство. «Когда „Вагнер“ заходил в Ростов-на-Дону или проходил через другие города и села, люди не видели в нем опасности. В основном расценивали это как „заваруху“, как простой „политический движ“. Тем не менее в стране явно возникла турбулентность с не очень понятными перспективами», — высказал точку зрения Гращенков.

Как отреагировали на попытку мятежа сотрудники Пригожина

Журналист Борис Гришин работал с 2017 по 2023 год в РИА ФАН, в холдинге «Патриот», в попечительский совет которого входил Пригожин. В разговоре с NEWS.ru он вспоминал тот день так: «Представьте: вы просыпаетесь прекрасным летним днем и слышите экстренное обращение к стране, в котором говорится, что ваш шеф поднял мятеж. В Москве затем по сути было введено чрезвычайно положение — такого не было со времен ГКЧП и 1993-го. Но только теперь я — сотрудник частной компании, которая вроде как связана с мятежом. Мама, я мятежник?»

Гришин вспоминает, что в тот день было и весело, и страшно, как ранее часто случалось на работе в холдинге «Патриот». Он не одобрил попытку мятежа.

«Уверен, какие бы ошибки ни совершали власти, любой бунт сделает только хуже. За годы работы в РИА ФАН я привык, что мы — неординарное, но патриотическое и, безусловно, лояльное властям СМИ. Это соответствует моим убеждениям, и поступаться совестью мне никогда не приходилось», — сказал Гришин.

В 2024-м журналист проанализировал решение Пригожина. «Сейчас, на фоне волны отставок и уголовных дел против высших должностных лиц МО, трудно не подумать. что Евгений Викторович имел для критики все основания. Но поводом для мятежа я это все равно не считаю», — объяснил свою позицию Гришин.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Ростов-на-Дону. Боец ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа

Чем закончилась попытка мятежа

Бойцы ЧВК не дошли до Москвы около 200 км. Президент Белоруссии Александр Лукашенко провел переговоры с Пригожиным и договорился о возврате бойцов в лагеря под Луганск. Это соглашение было одобрено Путиным. Бизнесмен уехал в Белоруссию, уголовное дело об организации мятежа было прекращено.

Через пять дней, 29 июня, Путин встретился с участниками событий в Кремле: туда прибыли 35 полевых командиров «Вагнера» и Пригожин. Президент России предложил на выбор три варианта: продолжить службу, заключив контракт с Минобороны, отправиться по домам или выехать в Белоруссию.

Путин также напомнил, что «Вагнер» финансировался государством, так, с мая 2022 года по май 2023-го на ЧВК было выделено 86,2 млрд рублей. Вскоре в домах и офисах Пригожина прошли обыски, в его дворце обнаружили оружие и патроны, несколько паспортов, парики, слитки золота и деньги в различной валюте.

После этого бизнес предпринимателя закрылся. Вагнеровцы разделились: кто-то перешел в спецназ «Ахмат» в Чечне и продолжает участие в СВО, кто-то переехал на службу в Белоруссию, многие другие — отправились в качестве военных инструкторов в Центральную Африку.

Какая судьба постигла Пригожина

Через два месяца после попытки мятежа, 23 августа, Пригожин погиб в авиакатастрофе: его бизнес-джет разбился в Тверской области. Жертвами стали, кроме него, еще девять человек, в том числе и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин.

Недавно начали появляться неподтвержденные сообщения о том, что Пригожина видели в центре Африки. Например, в ночь на 23 мая в Telegram-канале «Разгрузка Вагнера» опубликовали видео с человеком с заблюренным лицом, похожим на бизнесмена. Запись была сделана в Чаде. До этого Пригожина тоже якобы видели то в Центральноафриканской республике, то даже в России — на школьной линейке в Тюмени.

Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Investigative Committee of Russi/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: TASS/XinHua/Global Look Press Сотрудники экстренных служю на месте крушения самолета Embraer ERG-135 (бортовой номер RA-02795). Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Оперативный штаб у места крушения самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: Виталий Шустров/ТАСС Фрагмент самолета Embraer у поселка Куженкино. Бизнес-джет Embraer, следовавший из Шереметьево в Санкт-Петербург, потерпел крушение в Тверской области 23 августа 2023 года Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа Фото: РИА Новости Фрагмент частного самолёта Embraer Legacy, потерпевшего крушение в селе Куженкино Бологовского района Тверской области. На борту самолета находились 10 человек, из них 3 члена экипажа

Версии о спасшемся Пригожине начали появляться сразу после авиакатастрофы. Якобы бизнесмен находился в другом бизнес-джете: в целях конспирации он часто регистрировался на один борт, а садился на другой. Так, сотрудник Фонда защиты национальных ценностей, который связывают с именем покойного бизнесмена, социолог Самер Суэйфан заявлял NEWS.ru, что шефа не было на борту и он остался жив.

Власти РФ официально подтвердили гибель Пригожина. Его похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге. В начале июня 2024-го был установлен памятник покойному. Поскольку в 2023 году не было официальной церемонии прощания с Пригожиным и его хоронили в закрытом году, многие бойцы ЧВК сомневаются в гибели предпринимателя. Гришин подтвердил, что не встречал ни одного вагнеровца, который бы верил в смерть Пригожина.

«Думаю, для человека с такой биографией инсценировка собственной гибели вовсе не стала бы чем-то неосуществимым. Вообще, я противник всяческих домыслов и теорий заговора. Но не в этом случае. На работе у Пригожина я быстро привык ничему не удивляться», — подытожил Гришин.

Надо ли узаконить ЧВК в России

Дискуссии о легализации ЧВК «Вагнер» звучали еще до событий 23 июня и особенно усилились сразу после попытки мятежа. Бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов до сих пор призывает легализовать ЧВК.

«Такие прокси-силы совершенно точно должны быть определены в законодательном поле, и это касается не только формирований, проводящих военные операции, но и тех, кто защищает гражданские объекты. Беспилотники атакуют наши промышленные объекты, НПЗ, хранилища удобрений, аммиака, трубопроводы, электрические станции. Все это требует защиты, но армии на все не хватит», — считает Баширов.

Фото: Иван Родионов/РИА Новости Бойцы ЧВК «Вагнер» Бойцы ЧВК «Вагнер» водружают свой флаг на самой высокой точке Артемовска

По его мнению, сейчас ни одна служба безопасности ни одного крупного промышленного холдинга — государственного или частного — не может полноценно защищать объекты инфраструктуры. «Например, на Украине этот вопрос давно уже решен. Представители ЧВК там имеют право использовать и дробовики, и пулеметы, и запускать другие БПЛА», — объяснил он NEWS.ru.

Еще одно направление — это ЧВК, работающие в иностранных юрисдикциях, в других государствах, дополнил Баширов. «Речь в первую очередь об Африке, но количество стран и континентов, куда приглашают российских специалистов с боевым опытом, будет только расти. Нужно это ставить под контроль Минобороны или другого силового ведомства, совместно регулировать и права бойцов ЧВК, и снабжение личного состава, и международный статус таких формирований», — пояснил эксперт.

Сейчас в России, по его словам, порядка 17-18 ЧВК. «Да, они не участвовали в мятеже, но они существуют. У них есть оружие, в том числе самое современное. Поэтому нужно регулировать. Когда что-то находится вне юридического поля, оно живет по своим законам», — подытожил бывший лидер ЛНР.

Гращенков напомнил, что закон о ЧВК давно написан. По его предположениям, законопроект правят, но не выносят на голосование в Думу по двум причинам. «Во-первых, этот закон де-факто выведет ЧВК из нынешней компетенции вооруженных сил. Армейское лобби этого не хотело бы. Во-вторых, это создаст сильную дополнительную нагрузку на госбюджет, ведь эти компании станут финансироваться из военного бюджета. Обслуживать такое количество сотрудников как всех военных, властям бы не хотелось. Пока эти противоречия не разрешатся, закон не примут», — предположил политолог.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru Ростов-на-Дону. Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа

Между тем власти накануне годовщины попытки мятежа дали понять, что готовы официально признать участие вагнеровцев в СВО. Новый замминистра обороны Анна Цивилева 20 июня вручила удостоверения ветерана боевых действий группе бойцов этой ЧВК «Вагнер». По ее словам, сотрудники фонда «Защитники Отечества» помогают бойцам собирать комплекты документов и передают их в Минобороны. «Это справедливо, ведь в спецоперации они все сражаются плечом к плечу», — сказала замглавы военного ведомства.

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