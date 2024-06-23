ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону: что происходило 23–24 июня год назад

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Бойцы ЧВК «Вагнер» у здания Южного военного округа

Ровно год назад бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» предприняли попытку вооруженного мятежа. 24 июня — на следующий день после заявлений связанного с ЧВК бизнесмена Евгения Пригожина — они заняли почти на сутки ключевые объекты Ростова-на-Дону и здание штаба Южного военного округа, заблокировали здания силовых структур и установили блокпосты на выездах из города.

В присутствии телекамер бизнесмен Евгений Пригожин, связанный с ЧВК, потребовал «выдать» ему главу Минобороны Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова, в противном случае бойцы «Вагнера» «пойдут на Москву».

В Ростове обстановка оставалась внешне спокойной. Власти города и области попросили местных жителей не выходить из дома. Несмотря на рекомендации, некоторые ростовчане фотографировались на фоне бронетехники «вагнеровцев». Никаких массовых беспорядков в городе не происходило. Единственный серьезный инцидент был зафиксирован возле входа в здание «Ростелекома», где один из бойцов ЧВК открыл огонь. Во время стрельбы никто не пострадал.

Вечером 24 июня Пригожин согласился на предложение президента Белоруссии Лукашенко остановить движение колонн ЧВК к Москве и вернуть бойцов на места их постоянной дислокации. После этого «вагнеровцы» покинули Ростов-на-Дону.

Что происходило в Ростове-на-Дону во время попытки мяткежа ЧВК «Вагнер» — в фотогалерее NEWS.ru.