Мятеж Пригожина год спустя: что это было на самом деле

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Исполняется год с попытки Евгения Пригожина осуществить мятеж. За это время часть бойцов ЧВК «Вагнер» подписали контракт с Минобороны РФ, некоторые продолжили свой путь в составе подразделений в Африке. Сам Пригожин погиб в авиакатастрофе в конце августа 2023 года. Тем не менее не все до сих пор могут осмыслить происходящее. NEWS.ru попросил выразить мнение о причинах мятежа Пригожина, а также об отсутствии закона о ЧВК в России политолога Илью Гращенкова.

В чем заключалась изначальная цель бунта

Марш на Москву, который Пригожин называл «Маршем справедливости», не позиционировался как попытка захвата власти и отстранения президента России Владимира Путина. Хотя сейчас многие пытаются интерпретировать эти события таким образом. Этот поход позиционировался как марш в поддержку Путина, только альтернативными силами. Это и вызвало непонимание, как на это реагировать. Впервые что-то несогласованное шло не извне, а изнутри системы.

Было очень интересно смотреть, как система раскалывается, как реагирует. Ведь Пригожин не обладал на тот момент серьезными военизированными силами. Неясно, во что этот марш должен был вылиться, чтобы произвести что-то, помимо медиаэффекта, мол, идем разбираться с Шойгу и Герасимовым. Поход изначально не нес угрозы протестной активности. Не было планов «взять телеграф, телефон и Кремль».

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Какое сопротивление оказывали Пригожину

Где-то коммунальные службы перекапывали дороги, чтобы техника хуже шла. Но никакого силового противостояния не получилось. Кроме того, губернаторов моментально призвали присягнуть на верность именно президенту, то есть осудить Пригожина и сказать, что они поддерживают Путина. А выяснилось, что были те, кто очень долго не выступал с такими обращениями. Составлялись рейтинги тех, кто присягнул в первые часы, а кто вообще через день. Это говорит о том, что и система власти тоже зависла и стала ждать исхода противостояния.

По обычным гражданам было заметно общее замешательство. Когда «Вагнер» заходил в Ростов-на-Дону или проходил другие города, люди не чувствовали в нем опасности. Они наблюдали за этой «заварухой», за «политическим движем» внутри страны.

Как цели мятежа изменились во время марша «Вагнера» на Москву

Все это породило турбулентность с не очень понятными перспективами. Очевидно, что решение о походе принималось экспрессивно. Вместе с тем марш стал предтечей внутриэлитного раскола. Он произошел между старой бюрократией, начиная с Шойгу, и новыми людьми, такими как Пригожин, бизнесменами, не имеющими прямого отношения ни к государству, ни к армии.

Последние попытались создать прецедент для «культурной революции», потому что марш в какой-то момент оброс политическими требованиями. Пригожин заявлял, что его цель была подкорректировать политический режим таким образом, чтобы он стал более левым. Он добавил, что россиянам некоторое время, возможно, придется «пожить в Северной Корее», чтобы нормализовать выпуск боеприпасов и вообще решить вопросы, связанные с армией. После этого политического заявления Пригожина со стороны власти последовала жесткая реакция.

Фото: Анатолий Карбинов/NEWS.ru

Чем удивил мятеж и что можно назвать его итогом

Сформулированные Пригожиным требования и нерв никуда не делись. Он просто очень грамотно его нащупал. У него была некая политическая чуйка, хоть и не системного политика, а «политического животного».

Год назад я думал примерно то же самое, что и сейчас. За несколько недель до этого марша Пригожин стал очень сильно политизироваться. Его видео, заявления — все говорило о том, что он претендует на то, чтобы стать именно политиком, а не просто исполнителем. Поход стал выражением его желания.

Нужно ли в России легализовать частные военные компании?

Это давний вопрос. На самом деле закон о ЧВК давно рассматривается и в принципе написан. Его правят, но не вносят на голосование по двум причинам. Во-первых, этот закон де-факто выведет ЧВК из компетенции вооруженных сил. Лоббисты ВС РФ не хотели бы этого. Во-вторых, это создаст сильную дополнительную нагрузку на бюджет за счет того, что эти компании станут частью военного бюджета.

На СВО участники ЧВК приписаны к ветеранам боевых действий. Но в будущем представители таких компаний будут свои услуги предоставлять по всему миру. И обслуживать такое количество сотрудников, как всех военных, тоже властям бы не хотелось. Пока эти противоречия не будут разрешены, закон не примут.

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