«Только попробуйте не сдать в сроки»: как Белоусов наводит порядки в МО РФ

Фото: МО РФ

Министр обороны России Андрей Белоусов

Министр обороны России Андрей Белоусов проинспектировал строящиеся жилые объекты ведомства в Приморье. О чем заявил глава МО РФ, как он наводит порядки в министерстве после назначения?

Чем пригрозил Белоусов подчиненным за невыполнение задач

20 июня Белоусов проинспектировал объекты инфраструктуры 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота (ТОФ). В ходе рабочей поездки в войска Восточного военного округа глава российского военного ведомства поручил обеспечить жесткий контроль за соблюдением сроков строительства и реконструкции объектов военного городка соединения ТОФ в Приморье, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

В военном городке 155-й отдельной гвардейской ордена Жукова бригады морской пехоты Белоусову доложили о перспективах строительства новых объектов и реконструкции существующих фондов соединения. Министр подчеркнул, что в соответствии с принятым решением необходимо точно в срок обеспечить строительство новых казарм для проживания военнослужащих, хранилищ вооружения и военной техники, объектов парковой зоны.

Белоусов указал на необходимость тщательного контроля за ходом строительства и соблюдения утвержденного графика. Глава ведомства заявил о недопустимости нарушения сроков строительства, обратив внимание на то, что это является личной ответственностью руководителя организации военно-строительного комплекса.

«Только попробуйте не сдать в сроки, это будет ваша уголовная ответственность», — заявил Белоусов на видео, опубликованном в Telegram-канале МО РФ.

Министр подчеркнул, что все должно быть готово к тому моменту, когда российские бойцы начнут возвращаться из зоны проведения специальной военной операции.

Фото: МО РФ Министр обороны России Андрей Белоусов

«Строительство нужно выполнить в срок. Ребята сейчас начнут возвращаться, к этому времени должны быть созданы все условия, чтобы все было готово», — сказал глава Минобороны РФ.

Кроме того, Белоусов проинспектировал строящиеся жилые объекты ведомства во Владивостоке и потребовал в кратчайшие сроки завершить возведение жилых домов для военнослужащих в микрорайоне Снеговая Падь.

«При заселении первого из этих домов военнослужащие — участники спецоперации и члены их семей должны быть обеспечены жильем в приоритетном порядке», — констатировал он.

Какие перестановки в МО РФ произошли при Белоусове

Президент России Владимир Путин 17 июня подписал указ, согласно которому министру обороны РФ разрешается иметь 12 заместителей. Российский лидер освободил от занимаемых должностей в ведомстве первого замминистра обороны Руслана Цаликова и заместителей главы МО РФ Татьяну Шевцову и Николая Панкова. Также от должности замминистра обороны освобожден и уволен с военной службы генерал армии Павел Попов.

Согласно документу, решение вступает в силу со дня его подписания. Новыми заместителями Белоусова были назначены Анна Цивилева, Олег Савельев и Павел Фрадков. Первым замглавы МО РФ Путин назначил Леонида Горнина.

Что известно об арестах в МО РФ

За последнее время произошло несколько арестов высокопоставленных сотрудников Минобороны России. Так, 23 апреля был задержан и отправлен под арест заместитель экс-главы МО РФ Сергея Шойгу Тимур Иванов, курировавший вопросы строительства и капитального ремонта объектов Министерства обороны. Его обвиняют в получении взятки в особо крупном размере.

Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева) Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов и Светлана Захарова (слева) Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с дочерью Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов с детьми Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, Светлана Захарова и Александра Маниович Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Социальные сети Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Артем Геодакян/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети Фото: Артем Геодакян/ТАСС Заместитель министра обороны РФ Тимур Иванов, его жена глава Metropol Fashion Group Светлана Захарова и дети Фото: Александра Мудрац/ТАСС Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013 Фото: Александра Мудрац/ТАСС Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова и продюсер Андрей Фомин (слева направо) на светском гала-ужине в рамках Московского кинофестиваля — 2013 Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Тимур Иванов, владелица Metropol Fashion Group Светлана Захарова Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем Фото: Vladimir Lukjanov/Russian Look/Global Look Press Светлана Захарова с бывшим мужем бизнесменом Михаилом Маниовичем Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Светлана Захарова и Тимур Иванов Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Мария Китаева Фото: Валерий Левитин/РИА Новости Мария Китаева Фото: Станислав Красильников/ТАСС Тимур Иванов Фото: Станислав Красильников/ТАСС Тимур Иванов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Тимур Иванов

14 мая по обвинению в получении взятки в особо крупном размере был арестован начальник Главного управления кадров Минобороны России генерал-лейтенант Юрий Кузнецов.

17 мая был заключен под стражу генерал-майор Иван Попов. Бывшего командующего 58-й армией ВС РФ, которая отбила контрнаступление противника в Запорожье, заподозрили в особо крупном мошенничестве и хищении средств при возведении оборонительных рубежей.

23 мая 2024 суд арестовал замглавы Генштаба, начальника Главного управления связи ВС РФ Вадима Шамарина. Генерал-лейтенанта обвинили в получении взятки в особо крупном размере.

Военкор Александр Сладков отмечал, что после назначения Белоусова, которое произошло 14 мая, общество ждало «посадок», однако главная задача нового министра состоит не в карательных действиях. По словам журналиста, Белоусов должен сделать так, чтобы народные деньги для СВО были использованы грамотно.

«Несмотря на ожидание общества глобального аудита финансовой деятельности МО РФ и посадок, посадок, посадок, главная задача нового министра, по-моему, состоит не в карательных действиях. Точнее, аудит должен быть, но на этом этапе главное — не посадки, а недопущение расширения военного бюджета, изгнание из статей расходов пиарщины и приход к абсолютно эффективному использованию имеющихся огромных денег на повышение боеспособности наших войск», — написал военкор в своем Telegram-канале.

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