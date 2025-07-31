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31 июля 2025 в 11:29

Раскрыто количество сел и деревень в России

Роскадастр насчитал более 128 тысяч сел и деревень в России

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В России в настоящее время насчитывается более 128 тысяч сел и деревень, сообщает РИА Новости со ссылкой на Росреестр и данные госкаталога географических названий, оператором которого является Роскадастр. Кроме того, в стране числятся 1242 города.

В государственном каталоге географических названий на дату подготовки ответа зарегистрированы географические объекты в количестве: село — 33 570; деревня — 95 251, – говорится в сообщении.

Ранее пресс-служба столичного управления Росреестра сообщила, что в первом полугодии 2025 года спрос на жилье в новостройках Москвы снизился на 19,3%. Всего за шесть месяцев было зарегистрировано 55,6 тысячи договоров долевого участия, включая жилые и нежилые объекты. Продажи только жилой недвижимости за тот же период упали на 16% по сравнению с январем — июнем 2024 года и составили 37,7 тысячи договоров.

До этого риелтор Константин Апрелев заявил, что снижение ключевой ставки ЦБ может привести к удешевлению жилья в России. По его оценке, после отмены льготной ипотеки рынок стабилизировался, однако текущая ставка в 21% остается слишком высокой для большинства покупателей. При этом эксперт отметил, что цены на новостройки растут медленнее инфляции.

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