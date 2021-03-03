Путин сообщил о росте преступности в России

https://static.news.ru/photo/6ee9b3e6-7c17-11eb-ab15-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что в некоторых регионах России замечен рост преступности среди населения. Соответствующее заявление он сделал, выступая на коллегии МВД.

Глава государства поручил правоохранителям выяснить причины такого положения дел и принять соответствующие меры. Об этом сообщает РИА Новости.

Не может не обратить на себя внимание то, что в некоторых субъектах Российской Федерации — в наших крупных городах, в крупных субъектах федерации — отмечен рост регистрируемой преступности, — сказал президент в заключительном слове.

Путин не стал перечислять регионы, однако попросил главу МВД Владимира Колокольцева обратить на это обратить внимание и «посмотреть, почему это происходит, найти причины, выявить их и соответствующим образом отреагировать».

Ранее NEWS.ru писал, что президент России Владимир Путин назвал «хорьковыми» интересы тех, кто хладнокровно привлекает несовершеннолетних к участию в незаконных митингах и передаёт им информацию, несущую вред юному поколению. Глава государства выступил на расширенном заседании коллегии МВД России.