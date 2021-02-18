Путин присвоил генеральские звания 26 сотрудникам силовых структур

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Выявленные за рубежом новые штаммы коронавирусной инфекции в России почти не распространяются. Об этом заявила в интервью телеканалу «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

У нас нет своих наблюдений, потому что у нас распространения британского штамма практически нет. Мы очень плотно за этим следим, — заявила Попова. Она добавила, что к настоящему времени были...