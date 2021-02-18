Путин присвоил генеральские звания 26 сотрудникам силовых структур

Президент России Владимир Путин издал указ о присвоении генеральских званий 26 сотрудникам силовых структур. Текст документа опубликован на сайте Кремля.
Звания генерал-майора получили четверо сотрудников МЧС, замминистра Алексей Серок стал генерал-лейтенантом. Пятеро военнослужащих Росгвардии
Двое сотрудников ФСИН получили звания генерал-майора внутренней службы, один — звание генерал-лейтенанта. Восемь сотрудников МВД стали генерал-майорами полиции, один — генерал-майором внутренней службы. Заместитель министра внутренних дел Виталий Шулика получил звание генерал-полковника полиции. Замглавы ГСУ СК по Санкт-Петербургу Дмитрий Иванов получил высшее специальное звание генерал-майора юстиции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что композитор Юрий Лоза рассказал, как 23-летний певец ЮрКисс (Юрий Киселёв) получил от президента Владимира Путина медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. По его словам, списки на вручение награды составляет специальная комиссия, большинство членов которой не имеют отношения к искусству и культуре. Он также отметил, что не знает самого ЮрКисса и не собирается его обсуждать.