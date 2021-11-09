Путин поздравил сотрудников ОВД с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил причастных с Днём сотрудника органов внутренних дел. Он поблагодарил МВД за работу в период выборов в сентябре текущего года и в решении задач, связанных с соблюдением профилактических мер против коронавируса. Поздравление было показано на телеканале «Россия 24».

Хочу поблагодарить руководство и личный состав МВД, гражданский персонал ведомства за четкую и грамотную работу, в том числе за надлежащее, в полном соответствии с законом обеспечение порядка в период сентябрьского единого дня голосования. За решение крайне ответственных задач, связанных с соблюдением профилактических режимов, необходимых для борьбы с эпидемией коронавируса, — сказал Путин.

Президент отметил, что россияне предъявляют особые требования к работе сотрудников ОВД, при этом системная рбота должна быть напрвлена на охрану правопорядка и повышение уровня защищенности

Глава государства подчеркнул, что следует и дальше повышать эффективность работы и совершенствовать подходы к борьбе с преступностью, в первую очередь, в сфере информационных технологий, противодействии экстремизму, незаконной миграции, нелегальному обороту наркотиков.