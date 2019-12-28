Президент России Владимир Путин подписал закон «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», который вводит новые стандарты получения разрешения на строительство. В частности, по новым правилам разрешение будет выдаваться не семь дней, как раньше, а пять. А градостроительный план будет выдан ща 14 дней, вместо 20. Об этом
Новые правила будут действовать на федеральном уровне, вне зависимости от региона и муниципалитета. Предполагается, что новый стандарт поможет побороть бюрократию, что приведёт к быстрому получению необходимой документации и поможет упростить контроль за качеством строительства, отмечает ТАСС.
Закон вступит в силу в начале 2020 года.
Ранее NEWS.ru писал о том, что президент РФ подписал закон об отдельных камерах в СИЗО для беременных. Согласно закону, беременных и женщин с маленькими детьми будут определять в отдельную камеру СИЗО.
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