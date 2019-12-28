Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому беременным и женщинам с детьми будут предоставляться отдельные камеры в СИЗО.
Текст документа был опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.
Согласно закону, на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет должно быть не менее четырёх квадратных метров санитарной площади, если он находится в камере вместе с матерью. Также документ предполагает выделение беременным женщинам отдельных камер.
Авторы закона полагают, что улучшенное содержание подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей должно способствовать их исправлению.
Как ранее писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения России разработало проект приказа, согласно которому будет увеличена финансовая помощь беременным женщинам и матерям в послеродовой период. В частности, предполагается государственная поддержка при оплате психологов.
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