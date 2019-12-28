https://static.news.ru/photo/16ca1f66-29a2-11ea-8d7b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому беременным и женщинам с детьми будут предоставляться отдельные камеры в СИЗО.

Текст документа был опубликован на официальном портале нормативно-правовых актов.

Согласно закону, на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет должно быть не менее четырёх квадратных метров санитарной площади, если он находится в камере вместе с матерью. Также документ предполагает выделение беременным женщинам отдельных камер.

Авторы закона полагают, что улучшенное содержание подозреваемых и обвиняемых беременных женщин и матерей должно способствовать их исправлению.

Как ранее писал NEWS.ru, Министерство здравоохранения России разработало проект приказа, согласно которому будет увеличена финансовая помощь беременным женщинам и матерям в послеродовой период. В частности, предполагается государственная поддержка при оплате психологов.